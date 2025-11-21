Больше 20 детей умерли из-за сиропа от кашля В Индии 24 ребенка умерли из-за сиропа от кашля с опасным токсином

По меньшей мере 24 ребенка в Индии умерли из-за сиропа от кашля, передает Reuters со ссылкой на источники. Причиной могла стать партия Coldrif, в которой использовали растворитель, предположительно загрязненный токсичным химикатом.

Производитель Sresan Pharmaceutical Manufacturer купил 50 килограммов пропиленгликоля у дистрибьютора Sunrise Biotech. Тот, в свою очередь, приобрел его у компании Jinkushal Aroma, специализирующейся на ароматизаторах и бытовой химии.

Индийские власти установили, что сироп был сильно загрязнен промышленным токсином — диэтиленгликолем. Следователи проверяют, как опасное вещество могло попасть в растворитель и на каком этапе произошло нарушение. Расследование продолжается.

