Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 10:13

Больше 20 детей умерли из-за сиропа от кашля

В Индии 24 ребенка умерли из-за сиропа от кашля с опасным токсином

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

По меньшей мере 24 ребенка в Индии умерли из-за сиропа от кашля, передает Reuters со ссылкой на источники. Причиной могла стать партия Coldrif, в которой использовали растворитель, предположительно загрязненный токсичным химикатом.

Производитель Sresan Pharmaceutical Manufacturer купил 50 килограммов пропиленгликоля у дистрибьютора Sunrise Biotech. Тот, в свою очередь, приобрел его у компании Jinkushal Aroma, специализирующейся на ароматизаторах и бытовой химии.

Индийские власти установили, что сироп был сильно загрязнен промышленным токсином — диэтиленгликолем. Следователи проверяют, как опасное вещество могло попасть в растворитель и на каком этапе произошло нарушение. Расследование продолжается.

Ранее в Москве старшеклассники получили отравление из-за экспериментов с коктейлями, которые они сделали на основе пива и транквилизаторов, полученный продукт они решили употребить в школе. После этого пятеро были госпитализированы.

До этого массово отравились пассажиры теплохода «Сергей Дягилев», следующем по маршруту Москва — Тверь — Углич — Москва. Около десяти человек, включая детей, пожаловались на ухудшение самочувствия. Первые случаи отравления начали появляться на второй день круиза.

сиропы
смерти
кашель
дети
Индия
токсины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге студентка заявила, что поджигала вышки сотовой связи
Стало известно, как мошенники начали обманывать автовладельцев
Московский суд взыскал с германской компании миллиарды евро
Двухмесячная девочка попала в больницу из-за отравления дымом при пожаре
«Крупнейший успех»: военэксперт объяснил важность освобождения Купянска
Бывший сотрудник СБУ рассказал о компроматах НАБУ и САП
В небе над российским регионом засияла таинственная вспышка
В России повысят исполнительский сбор за взыскание долгов
Работа крупного российского перевозчика оказалась заблокирована
Гагин назвал причину побега из Украины «кошелька Зеленского»
Больше 20 детей умерли из-за сиропа от кашля
«Главный диверсант»: россиянам назвали основные причины тромбоза
Главные тренды в рекламе в 2026 году обсудили на НРФ-9 в Москве
Украину предупредили об обрушении фронта уже скоро
Зеленского отговаривают от переизбрания
Россиянка чуть не погибла во время отдыха на пляже из-за медузы
Стало известно, как Лукашенко заставил сдаться Литву
Четверо детей погибли при взрыве на химзаводе в Пакистане
Ким обвинила крупные банки в намерении «уничтожить конкурентов»
Дешево и вкусно: этот рецепт с минтаем станет вашим любимым ужином надолго
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.