05 ноября 2025 в 18:02

На теплоходе «Сергей Дягилев» произошло массовое отравление

Более десяти человек отравились на теплоходе «Сергей Дягилев»

Круизный теплоход «Сергей Дягилев» Круизный теплоход «Сергей Дягилев» Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

На теплоходе «Сергей Дягилев», следовавшем по маршруту «Москва — Тверь — Углич — Москва», зафиксировано массовое отравление пассажиров, передает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА. Примерно десять человек, включая детей, ощутили признаки ухудшения самочувствия. Организаторы тура пока не прокомментировали данную ситуацию.

На второй день круиза, в ночь со 2 на 3 ноября, начали проявляться первые случаи заболевания. Основные симптомы включали рвоту, диарею и спазмы в животе. Туристы смогли облегчить боль, приобретя медикаменты в аптеке Углича.

Теплоход «Сергей Дягилев», на борту которого находились пострадавшие, успешно вернулся в Москву. На причал сразу же прибыли машины скорой помощи, чтобы оказать необходимую помощь.

Ранее сообщалось о массовом отравлении российских туристов в отеле Grand Barhan Hotel в Анталье. Среди симптомов бли слабость, рвота, диарея, судороги, озноб. Все туристы ели только в гостинице, но не пользовались ее услугами за пределами. Пострадавшие предполагают, что отравились водой из кулеров. Также они жаловались на плохое состояние мест общего пользования, включая сгоревший кофейный автомат.

