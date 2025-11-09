Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 08:42

Два теплохода «не поделили» реку и столкнулись

Теплоходы «Клавдия» и «Опал» столкнулись на Дону в Ростовской области

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Два теплохода «Клавдия» и «Опал» столкнулись на реке Дон в Ростовской области, заявили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. По информации ведомства, обошлось без жертв и пострадавших. Также удалось избежать разлива нефтепродуктов.

9 ноября 2025 года в акватории реки Дон произошло столкновение двух теплоходов «Клавдия» и «Опал». Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено, — говорится в сообщении.

Все обстоятельства ЧП устанавливаются. Волго-Донская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства. По ее итогам ведомство примет решение о принятии необходимых мер реагирования.

Ранее теплоход «Волгонефть-242» столкнулся с разводным пешеходным мостом в Аксае под Ростовом. Отходя от стоянки, судно задело бортом правобережную опору переправы. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта».

До этого стало известно, что следовавший из Санкт-Петербурга в Москву пассажирский теплоход «Александра» отклонился от курса и сел на мель в акватории реки Ковжи в Белозерском районе Вологодской области. Никто из находившихся на борту не пострадал.

теплоходы
Ростовская область
столкновения
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный «темщик» мог заживо сгореть в ДТП с Lamborghini на севере Москвы
Забитый туристами автобус перевернулся в Таиланде
Озвучена доля процентов с российских активов в помощи Запада Украине
В МВД раскрыли, как мошенники обманом заполучают паспортные данные
Жители российского города остались без света после атаки ВСУ
Экоактивистку-иноагента выселили из квартиры в Москве
В Госдуме решили ограничить число банковских карт на человека
«Это фейк»: Сийярто резко высказался о снятии санкций за нефть из России
Швейцарский офицер увидел грубое злоупотребление солдатами в действиях ВСУ
Салат «Мимоза» по-советски: вкус детства на новогоднем столе
Филлеры с маркетплейсов могут изуродовать лицо
В США назвали способ обезопасить MAX от блокировки за границей
Авария с Lamborghini за 30 млн рублей унесла жизни двоих человек
Домашние соленья отправили пять человек в реанимацию на ИВЛ
Два теплохода «не поделили» реку и столкнулись
В МИД России заговорили об ответе на визовые ограничения ЕС
Когда говядина берет за душу: готовим гуляш с подливкой, как в детстве
В Белом доме назвали «на 100% фейковое» СМИ
На Украине «начали отменять» Романовых
«Сильное лобби»: Кнайсль объяснила, кто в США блокирует мир на Украине
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.