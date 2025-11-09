Два теплохода «не поделили» реку и столкнулись Теплоходы «Клавдия» и «Опал» столкнулись на Дону в Ростовской области

Два теплохода «Клавдия» и «Опал» столкнулись на реке Дон в Ростовской области, заявили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. По информации ведомства, обошлось без жертв и пострадавших. Также удалось избежать разлива нефтепродуктов.

9 ноября 2025 года в акватории реки Дон произошло столкновение двух теплоходов «Клавдия» и «Опал». Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено, — говорится в сообщении.

Все обстоятельства ЧП устанавливаются. Волго-Донская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства. По ее итогам ведомство примет решение о принятии необходимых мер реагирования.

Ранее теплоход «Волгонефть-242» столкнулся с разводным пешеходным мостом в Аксае под Ростовом. Отходя от стоянки, судно задело бортом правобережную опору переправы. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта».

До этого стало известно, что следовавший из Санкт-Петербурга в Москву пассажирский теплоход «Александра» отклонился от курса и сел на мель в акватории реки Ковжи в Белозерском районе Вологодской области. Никто из находившихся на борту не пострадал.