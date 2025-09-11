Пассажирский теплоход отклонился от курса и сел на мель под Вологдой

Следовавший из Санкт-Петербурга в Москву пассажирский теплоход «Александра» сел на мель в Вологодской области, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры. Никто из находившихся на борту не пострадал, угрозы разлива нефтепродуктов нет.

По предварительным данным, 11 сентября теплоход «Александра» при следовании из Санкт-Петербурга в Москву отклонился от курса и сел на мель в акватории реки Ковжи в Белозерском районе Вологодской области. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено, — говорится в сообщении.

Пассажиров обеспечили напитками и горячим питанием. Владелец теплохода принимает меры для снятия судна с мели.

Ранее двухпалубный теплоход «Чайка» сел на мель в Финском заливе. На борту судна находилось 35 пассажиров. Виновником происшествия стал водитель катера, подрезавшего теплоход. Капитану «Чайки» пришлось резко сменить курс, поэтому судно село на мель. По словам судомеханика, на винт корабля намотались старые рыболовецкие сети.

До этого судно с пшеницей село на мель в Ростовской области, на борту находились 12 членов экипажа. Инцидент произошел с судном «Русич-5» при выходе из гидроузла на реке Дон в районе города Константиновска.