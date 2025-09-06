Сухогруз с пшеницей терпит бедствие на юге России SHOT: в Ростовской области сел на мель сухогруз «Русич-5»

Судно с пшеницей село на мель в Ростовской области, на борту находятся 12 членов экипажа, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, инцидент произошел с судном «Русич-5» при выходе из гидроузла на реке Дон в районе города Константиновск.

Как сообщает канал, сухогруз длиной 128 метров и шириной 16 метров, идущий под российским флагом, сел на мель. Предварительно, утечки топлива не зафиксировано. К месту происшествия уже направлены два буксира для оказания помощи.

Ранее танкер Unity под флагом Лесото был задержан в мурманском порту по инициативе Российского профсоюза моряков (РПМ). Основанием для ареста судна послужили системные нарушения, включая многомесячную задолженность по заработной плате экипажу, неисправную спутниковую связь и серьезные несоответствия в судовой документации.

До этого Арбитражный суд Краснодарского края взыскал почти 50 млрд рублей с владельца и фрахтователя затонувшего у Керчи танкера «Волгонефть-212». Соответствующий иск против компаний «Каматрансойл» и «Кама шиппинг» подал Росприроднадзор.