Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 10:29

Сухогруз с пшеницей терпит бедствие на юге России

SHOT: в Ростовской области сел на мель сухогруз «Русич-5»

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано с использованием инструментов генеративного ИИ

Судно с пшеницей село на мель в Ростовской области, на борту находятся 12 членов экипажа, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, инцидент произошел с судном «Русич-5» при выходе из гидроузла на реке Дон в районе города Константиновск.

Как сообщает канал, сухогруз длиной 128 метров и шириной 16 метров, идущий под российским флагом, сел на мель. Предварительно, утечки топлива не зафиксировано. К месту происшествия уже направлены два буксира для оказания помощи.

Ранее танкер Unity под флагом Лесото был задержан в мурманском порту по инициативе Российского профсоюза моряков (РПМ). Основанием для ареста судна послужили системные нарушения, включая многомесячную задолженность по заработной плате экипажу, неисправную спутниковую связь и серьезные несоответствия в судовой документации.

До этого Арбитражный суд Краснодарского края взыскал почти 50 млрд рублей с владельца и фрахтователя затонувшего у Керчи танкера «Волгонефть-212». Соответствующий иск против компаний «Каматрансойл» и «Кама шиппинг» подал Росприроднадзор.

происшествия
Ростовская область
Россия
сухогрузы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юноша захотел сделать красивый снимок и сорвался в пропасть
Инженер ВСУ по обслуживанию Patriot Сакун ликвидирован в Киеве
Утечка опасного для вдыхания газа произошла в российском регионе
Юрист раскрыл, сколько денег может потерять Тарасова из-за задержания
По делу о некачественных патронах допросили 38 свидетелей
Трамвай с пассажирами вспыхнул как спичка и попал на видео
Кимаковский рассказал, где ВС России практически выбили ВСУ
«У президента есть внуки»: Песков об отношении Путина к молодежному сленгу
Умер легендарный хоккеист-участник Суперсерии-1972
В России стандартизируют русскую кухню
В Москве наступило бабье лето
Погода в Москве в субботу, 6 сентября: ждать заморозки или бабье лето?
СК: Быков может оказывать давление на свидетелей по своему уголовному делу
Отцы и дети: кто с кого может требовать алименты и как их получить?
Сухогруз с пшеницей терпит бедствие на юге России
Скончалась адвокат по одному из самых громких дел 90-х годов
«Должен уйти»: родственники Кеннеди-младшего призвали его к отставке
Центр немецкой деревни превратился в руины из-за одного природного явления
Актер Илья Носков женился во второй раз
«Свято место пусто не бывает»: Песков об ушедших из России западных брендах
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.