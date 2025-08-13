Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 13:15

Стали известны итоги суда по крушению танкера «Волгонефть-212»

С владельца «Волгонефти-212» взыскали почти 50 млрд рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал почти 50 млрд рублей с владельца и фрахтователя затонувшего у Керчи танкера «Волгонефти-212», передает ТАСС. Соответствующий иск против компаний «Каматрансойл» и «Кама шиппинг» подал Росприроднадзор.

Взыскать в бюджет РФ сумму вреда, причиненного водному объекту, в размере 49 млрд 460 млн 85 тысяч 849 рублей, а также 10 млн рублей госпошлины, — огласил решение судья.

До этого стало известно, что администрация Анапы подала ходатайство об увеличении требований к судовладельцам и фрахтователю танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Исковые требования повышены до 647,4 млн рублей.

Ранее Росприроднадзор обвинил владельца танкера «Волгонефть-212» в бездействии при ликвидации последствий аварии. Компания «Каматрансойл» не выполняет предусмотренные Кодексом торгового мореплавания обязательства по подъему затонувших фрагментов судна из акватории Керченского пролива.

Тем временем химик Александра Болдырева предложила использовать водород вместо мазута в качестве экологичного топлива для морского транспорта России. По ее мнению, для улучшения окружающей среды необходимо перейти на электрические суда.

Керченский пролив
крушения
происшествия
суды
Стали известны итоги суда по крушению танкера «Волгонефть-212»
