Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 10:52

Мэрия Анапы повысила требования по иску к владельцам танкеров «Волгонефть»

Анапа повысила требования к владельцам танкеров «Волгонефть» до 647 млн рублей

Танкер «Волгонефть-239», стоящий на мели у мыса Панагия Танкер «Волгонефть-239», стоящий на мели у мыса Панагия Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Администрация Анапы подала ходатайство об увеличении требований к судовладельцам и фрахтователю танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые потерпели крушение у Керченского пролива, сообщает ТАСС. По данным агентства, исковые требования повышены до 647,4 млн рублей.

У нас ходатайство об уточнении исковых требований, потому что продолжаются работы по очистке пляжа, <...> поэтому сумма увеличена до 647 млн 430 тысяч [рублей]. Основания приняты те же самые, контракты заключаются, — заявил представитель истца в суде.

Ранее мэрия Анапы обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с намерением взыскать 211 млн рублей с владельцев танкеров, потерпевших крушение, для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Власти сообщали, что сумма иска будет увеличиваться, поскольку работы по устранению последствий продолжаются.

Ответчиками по делу выступали ООО «Кама шиппинг» (фрахтователь «Волгонефть-212») и ЗАО «Волгатранснефть» (судовладелец «Волгонефть-239»). Позже к делу был привлечен судовладелец «Волгонефть-212» — ООО «Каматрансойл».

В конце мая мэрия Анапы потребовала увеличить требования выплат за ликвидацию последствий загрязнения от разлива мазута после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» у Керченского пролива более чем вдвое — до 545,9 млн рублей. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил это ходатайство.

танкеры
Анапа
разлив горючего
мазут
иски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Колумбия захотела запретить наемничество
Невролог дал важный совет, как предотвратить деменцию
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.