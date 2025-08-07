Мэрия Анапы повысила требования по иску к владельцам танкеров «Волгонефть» Анапа повысила требования к владельцам танкеров «Волгонефть» до 647 млн рублей

Администрация Анапы подала ходатайство об увеличении требований к судовладельцам и фрахтователю танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые потерпели крушение у Керченского пролива, сообщает ТАСС. По данным агентства, исковые требования повышены до 647,4 млн рублей.

У нас ходатайство об уточнении исковых требований, потому что продолжаются работы по очистке пляжа, <...> поэтому сумма увеличена до 647 млн 430 тысяч [рублей]. Основания приняты те же самые, контракты заключаются, — заявил представитель истца в суде.

Ранее мэрия Анапы обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с намерением взыскать 211 млн рублей с владельцев танкеров, потерпевших крушение, для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Власти сообщали, что сумма иска будет увеличиваться, поскольку работы по устранению последствий продолжаются.

Ответчиками по делу выступали ООО «Кама шиппинг» (фрахтователь «Волгонефть-212») и ЗАО «Волгатранснефть» (судовладелец «Волгонефть-239»). Позже к делу был привлечен судовладелец «Волгонефть-212» — ООО «Каматрансойл».

В конце мая мэрия Анапы потребовала увеличить требования выплат за ликвидацию последствий загрязнения от разлива мазута после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» у Керченского пролива более чем вдвое — до 545,9 млн рублей. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил это ходатайство.