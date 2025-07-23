Собственник одного из затонувших танкеров попал под жесткую критику властей

Собственник одного из затонувших танкеров попал под жесткую критику властей Росприроднадзор обвинил в бездействии собственника затонувшей Волгонефти-212

Росприроднадзор обвиняет владельца танкера «Волгонефть-212» в бездействии при ликвидации последствий аварии, сообщает ТАСС. Как заявила в суде представитель Черноморо-Азовского морского управления ведомства, компания «Каматрансойл» не выполняет предусмотренные Кодексом торгового мореплавания обязательства по подъему затонувших фрагментов судна из акватории Керченского пролива.

В силу норм Кодекса торгового мореплавания именно собственник обязан поднять остатки судна. Он должен это предпринять в порядке, установленном КТМ: разработать проектную документацию, поднять это судно, обратиться за соответствующими разрешениями. В данной конкретной ситуации ничего из этого собственник не предпринял, чем способствовал увеличению и продолжению причинения вреда окружающей среде, — заявили в ведомстве.

В Арбитражном суде Краснодарского края продолжается рассмотрение иска Росприроднадзора о взыскании свыше 49 млрд рублей. Ответчиками по делу выступают судовладелец «Каматрансойл» и фрахтователь судна «Кама шиппинг». Исковые требования связаны с невыполнением обязанностей по ликвидации последствий крушения танкера.

Ранее стало известно, что судовладельцы затонувших в декабре 2024 года танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» намерены обжаловать решение арбитражного суда Краснодарского края. Суд отказал в создании специальных компенсационных фондов ограниченной ответственности для возмещения ущерба от аварии в Керченском проливе. Рассмотрение апелляции назначено на 31 июля.