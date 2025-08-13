Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 20:50

Северный флот назвал точное число участников масштабных учений

Северный флот проводит тренировку с участием двух тысяч военных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В тренировках Северного флота принимают участие около двух тысяч военных, а также 14 кораблей и подлодок, рассказали в ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота. В ходе учений отрабатываются решения по защите инфраструктуры Севморпути.

Сегодня на Северном флоте под руководством командующего флотом адмирала Константина Кабанцова началась командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками, — гласит сообщение.

Учения пройдут в акваториях Баренцева и Белого морей, а также на побережье Кольского полуострова и архипелага Новая Земля. Помимо судов в тренировке примет участие 60 единиц боевой и спецтехники и 8 летательных аппарата

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области. По его словам, приоритетной задачей в регионе является укрепление береговой системы наблюдения и наращивание средств отражения атак БПЛА.

В конце июля морпехи Балтийского флота провели тактические учения по противодесантной обороне побережья в рамках оперативных маневров Военно-морского флота «Июльский шторм». Всего участие в них принимало свыше 300 военнослужащих.

учения
Северный флот
Баренцево море
суда
