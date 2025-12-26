Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 18:23

Инвалид-колясочник насиловал падчерицу и продавал видео с пытками

В Подмосковье мать 11 лет помогала инвалиду-колясочнику насиловать свою дочь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Подмосковье инвалид-колясочник насиловал дочь сожительницы на протяжении 11 лет, сообщила объединенная пресс-служба региональных судов. Мать девочки содействовала мужчине: снимала все на камеру и заставляла ее молчать о происходящем. Суд приговорил обоих к 20 годам лишения свободы.

Согласно приговору, П., являющийся инвалидом 1-й группы, передвигающийся в инвалидном кресле, с августа 2013 года совершал неоднократное изнасилование малолетней потерпевшей, 2007 года рождения, являющейся дочерью его сожительницы, — сказано в сообщении.

По версии следствия, издевательства над девочкой начались в 2013 году, когда ей было было шесть лет. С 2019 по 2024 год пара продавала кадры с насилием над ребенком.

Ранее прокуратура Бреста начала расследование против 58-летнего отца, который годами растлевал дочь, а затем вместе с ней начал совращать трех собственных детей, включая восьмилетних близнецов. Поводом для уголовного дела стали показания 11-летнего мальчика, рассказавшего о многолетних истязаниях в семье.

дети
изнасилования
Подмосковье
приговоры
