22 сентября 2025 в 07:44

Подлодка «Архангельск» ударила ракетой «Оникс» по целям в Баренцевом море

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Новейшая многоцелевая атомная подводная лодка «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М» Северного флота провела в Баренцевом море плановые мероприятия по проверке боевой подготовки, сообщили в пресс-службе флота. В рамках них АПЛ ударила крылатой ракетой «Оникс» по условному противнику, передает ТАСС.

В рамках плановых мероприятий по боевой подготовке атомный подводный ракетный крейсер «Архангельск» Северного флота поразил в Баренцевом море мишень, имитирующую надводный корабль условного противника, — говорится в сообщении.

Уточняется, что стрельба противокорабельной ракетой по морской цели велась с расстояния 200 километров. Мишень была поражена прямым попаданием. При этом во время учений район был закрыт для гражданского судоходства и авиации.

Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов отметил, что в ходе подготовки и проведения стрельбы экипаж проявил профессионализм и морскую выучку, — добавили во флоте.

Ранее многоцелевые атомные подводные лодки «Красноярск» и «Омск» выполнили практические пуски крылатых ракет «Оникс» и «Гранит» в акватории Охотского моря. Все три ракеты точно поразили морские мишени.

Баренцево море
Северный флот
подлодки
ракеты
учения
