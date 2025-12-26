Многоцелевые российские подлодки проекта 885М «Ясень-М» стали серьезной угрозой для безопасности США, заявил эксперт Брент Иствуд в статье для 19FortyFive. Автор напомнил, что в 2024 году одна из таких подлодок зашла в порт столицы Кубы Гаваны.

Развертывание в 2024 году на Кубе стало [для США] неприятным сюрпризом. Подводная лодка, возможно, собирает разведывательную информацию об авианосной ударной группе «Джеральд Форд» и делится ею с венесуэльцами. Это делает подлодки класса «Ясень» ценным активом для [президента РФ Владимира] Путина, — сообщил Иствуд.

Иствуд подчеркнул, что подобные действия позволяют России ослаблять военно-морскую мощь США прямо у их побережья. Он указал, что эти субмарины обладают рядом технологических особенностей, значительно снижающих уровень шума и повышающих их скрытность. Помимо этого, они могут нести на борту мощное вооружение, включая ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

Ранее The National Interest сообщил, что вооруженная гиперзвуковыми ракетами «Циркон» атомная подлодка «Пермь» стала ключевым фактором доминирования России в Арктике. По словам обозревателя Брэндона Вайхерта, гиперзвуковая скорость и маневренность делают перехват «Цирконов» практически невозможным. Автор назвал подлодку ключевым средством для гиперзвуковых ударов по кораблям и наземным объектам.