29 августа 2025 в 12:06

В США рассказали о средстве доминирования России в Арктике

TNI: АПЛ «Пермь» изменит баланс сил в Арктике благодаря «Цирконам»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вооруженная гиперзвуковыми ракетами «Циркон» атомная подлодка «Пермь» стала ключевым фактором доминирования России в Арктике, сообщает The National Interest. По словам обозревателя Брэндона Вайхерта, гиперзвуковая скорость и маневренность делают перехват «Цирконов» практически невозможным.

Появление в Арктике новой подводной лодки класса «Ясень-М», оснащенной гиперзвуковыми ракетами «Циркон», — это явный признак того, что Россия намерена стать самым могущественным игроком на мировой арене, — говорится в статье.

Автор назвал подлодку ключевым средством для гиперзвуковых ударов по кораблям и наземным объектам. Россия начала доминировать в Арктике, пока США сосредоточились на второстепенном для национальных интересов конфликте на Украине. В случае гипотетического конфликта, американская сторона может столкнуться с российскими АПЛ с «Цирконами», которые появятся у восточного побережья страны, считает Вайхерт.

Ранее военный аналитик Драго Боснич заявил, что западные страны испугались возможностей российской гиперзвуковой ракеты 3М22 «Циркон». По его словам, чистая скорость и кинетическая энергия этой ракеты, способной нести ядерное оружие, превосходят все известные в мире аналоги.

