21 ноября 2025 в 17:22

Использование «Циркона» назвали сигналом Киеву и его союзникам

NI: применение Россией ракет «Циркон» по целям на земле дает четкий сигнал Киеву

Корабельная ракета «Циркон» Корабельная ракета «Циркон» Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press
Применение гиперзвуковых ракет «Циркон» для поражения наземных целей на Украине демонстрирует серьезность намерений России, сообщает The National Interest. По данным издания, оружие обладает высокой гибкостью применения.

Хотя оружие изначально предназначалось для использования на море, русские используют его также на суше, чтобы выслать Киеву и его заморским покровителям недвусмысленный сигнал: нового статус-кво в украинском конфликте Москва не потерпит, — говорится в материале.

В статье отмечается, что гибкость этой системы обусловлена возможностью запуска с морских и сухопутных платформ. Это первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, способная развивать скорость до девяти Махов. Сейчас «Цирконами» оснащают фрегаты проекта 22350, подлодки проекта 885М «Ясень-М», модернизируемый крейсер «Адмирал Нахимов» и субмарины проекта 949А «Антей».

Ранее The National Interest сообщил, что вооруженная гиперзвуковыми ракетами «Циркон» атомная подлодка «Пермь» стала ключевым фактором доминирования России в Арктике. По словам обозревателя Брэндона Вайхерта, гиперзвуковая скорость и маневренность делают перехват «Цирконов» практически невозможным. Автор назвал подлодку ключевым средством для гиперзвуковых ударов по кораблям и наземным объектам.

