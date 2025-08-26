Военный аналитик раскрыл, почему в Сумах применили «Циркон»

Российская армия применила в Сумах гиперзвуковую ракету «Циркон» для 100% гарантии, заявил в разговоре с NEWS.ru военный аналитик Алексей Леонков. По его словам, кроме поражения морских целей, у ракеты есть и второе назначение — она может ликвидировать защищенные цели, которые находятся на суше.

Удар по военной полиции в Сумах был более эффективен «Цирконами», то есть чтобы получить 100-процентную гарантию. Потому что, если, например, поражают «Геранями» или другими ракетами, то «Циркон», конечно, выигрывает. Но нужно понимать, что это недешевый боеприпас. Можно сказать, дорогостоящий. Но его применяют, как и «Кинжал», в тех случаях, когда, как говорится, цель оправдывает средства, — отметил эксперт.

Как указал Леонков, современные комплексы ПВО, которые поставляются на Украину, не могут остановить эту ракету. Даже ЗРК Patriot со своими противоракетами неспособен справиться с этой гиперзвуковой ракетой.

Поэтому ее применение оправдано именно теми целями, которые очень важны в военной инфраструктуре Украины, то есть эти объекты, на которых происходит либо ремонт военной техники, либо там склады оружия, либо создание неких образцов военной техники, либо находятся защищенные заглубленные узлы связи и управления войсками — тогда применяется «Циркон», — объяснил аналитик.

Ранее инсайдеры сообщили, что в Сумах по территории военной службы правопорядка был нанесен точный удар гиперзвуковой ракетой 3М22 «Циркон». В результате прилета, по предварительным данным, было ликвидировано 18 бойцов ВСУ и около 27 украинских военных получили ранения.