Редкое чудо-оружие ВС РФ, «Калибры» в «жирном» Закарпатье: что дальше

Что за чудо-оружие ударило по украинской авиабазе?

Telegram-канал «Осведомитель» сообщил, что утром 21 августа ВС РФ атаковали аэробаллистическими редкими чудо-ракетами «Кинжал» авиабазу Дубно в Ровненской области на западе Украины. Целью атаки стала военная инфраструктура. По подсчетам аналитиков, за все время проведения СВО до этого момента «Кинжалы» применялись российской армией только пять раз.

«Впервые за долгое время „Кинжалы“ в количестве четырех штук нанесли удар по авиабазе Дубно в Ровненской области. <…> Туда же устремились крылатые ракеты воздушного и морского базирования», — отметил источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По мнению военэкспертов, такая атака может быть предвестником скорого завершения конфликта: ВС РФ стремятся нанести максимальный урон противнику, чтобы после окончания боевых действий ему потребовалось больше времени и ресурсов на восстановление военной инфраструктуры.

Военэксперт Юрий Кнутов считает, что удар «Кинжалами» по авиабазе на Украине ставит ВСУ в тяжелое положение. При этом он выразил сомнение, что это подготовка к завершению конфликта.

«Если будет подписано мирное соглашение на условиях Запада, в чем я очень сомневаюсь, то Запад будет готов оказать быструю и масштабную военную помощь киевскому режиму, а также финансовую помощь. И поэтому все эти объекты будут быстро восстановлены. Поэтому вопрос стоит в том, чтобы демилитаризация Украины была предусмотрена в соглашении. Но эти удары по авиабазе имеют принципиальное значение для боевых действий сегодня и завтра», — убежден Кнутов.

Как отметил военный эксперт экс-полковник Генштаба Михаил Ходаренок, аэробаллистические ракеты с гиперзвуковой скоростью полета крайне сложно обнаружить, сопровождать и поразить зенитно-ракетными комплексами. По его словам, командование российской армии учитывает эти обстоятельства при принятии решения о применении.

«Почему редко применяют „Кинжалы“ — на этот вопрос трудно дать точный ответ, поскольку он требует раскрытия военных тайн. Оснащение такими ракетами — это секретная информация. Никто не знает их точное количество. Выбор целей для их применения осуществляется исходя из соображений целесообразности», — добавил аналитик.

Когда «Кинжал» запускают по цели, то подлетное время, чтобы подготовить меры защиты, очень маленькое, подтвердил Кнутов. Он провел аналогию с тактикой, применявшейся на авиабазах во время Великой Отечественной войны.

«В годы Великой Отечественной войны использовался такой прием защиты самолетов: когда поступает информация о налете противника, все машины поднимают в воздух. Они просто находятся в полете, но могут еще перебазироваться на запасные аэродромы. То есть фактически удар наносится тогда, когда на аэродроме уже ничего нет. Против „Кинжалов“ такой защиты не существует. Взлететь никто просто не успевает, а их применение носит точечный характер», — рассказал специалист.

По словам Кнутова, «Кинжал» и ракета «Орешник» — это абсолютно разные гиперзвуковые ракеты, которые отличаются во всем.

«У „Кинжала“ одна боевая часть, а у „Орешников“ может быть целая группа боеголовок. Использование „Орешника“ — это удар по площадям, как „Грады“ бьют и накрывают большой участок территории. „Кинжал“ в свою очередь — высокоточное оружие. Спастись невозможно, работает как скальпель», — заключил эксперт.

В Закарпатье разнесли ключевой завод ВСУ

Военкоры сообщили, что ВС РФ впервые ударили «Калибрами» по территории завода Flex LTD, который находится в населенном пункте Мукачево в Закарпатской области Украины. По их информации, здесь располагалась производственная линия по выпуску печатных плат, систем управления, микропроцессорных блоков и сборочных компонентов для военной техники и БПЛА.

«Поражение этого объекта является критическим, так как именно через Flex LTD шел канал адаптации западных технологий под украинские образцы вооружений. Взрывы разнесли чистые комнаты, линии поверхностного монтажа (SMT) Siemens и Juki, тестовые станции Keysight и Rohde & Schwarz. Таким образом, удар по Мукачево можно назвать стратегическим переломом: Украина утратила важнейший центр интеграции западной электроники для своих БПЛА и высокоточных систем», — пишут инсайдеры.

Как отметил Telegram-канал «Архангел спецназа», по этому удару можно увидеть, что целями стали ключевые предприятия в украинском ВПК, которые обеспечивают нужды в высокотехнологичных компонентах, используемых в технике, ракетах и беспилотниках.

«А Закарпатье украинскими властями используется для самых „жирных“ объектов из-за близости границ со Словакией и Венгрией. ВСУ там разместили завод Rheinmetal в надежде, что ВС РФ побоятся бить рядом с НАТО», — подчеркнули авторы канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ провели одну из наиболее масштабных и технически выверенных операций за все время СВО, сообщает Telegram-канал «Донбасский партизан». Были задействованы гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон», а также крылатые ракеты «Калибр» и Х-101.

«Малин, Житомирская область. По территории предприятия „Спецоборонмаш“ нанесено четыре точных удара гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 „Кинжал“, каждая из которых сработала по отдельным производственным зонам. Предприятие „Спецоборонмаш“ является одной из опор украинского ВПК: здесь производились и ремонтировались узлы и агрегаты для БТР-70/80, БМП-1 и БМП-2, модернизировались бронекорпуса, изготавливались бронеплиты и комплектующие для ремонтных баз ВСУ», — говорится в публикации.

Прилеты были зафиксированы по механообрабатывающим и сварочным цехам, токарным обрабатывающим центрам Doosan и сварочным комплексам Lincoln Electric. В Сумах по территории военной службы правопорядка нанесен точный удар гиперзвуковой ракетой 3М22 «Циркон». В результате прилета, по предварительным данным, было ликвидировано 18 бойцов ВСУ и около 27 украинских военных получили ранения. Также ВС РФ нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по заводу АО «Мотор-Сич» в подконтрольной Украине части Запорожской области.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Важная для Киева нефтебаза взлетела на воздух

Инсайдеры сообщили, что Украина в результате ударов ВС РФ лишилась главной нефтебазы, которая работала на нужды ВСУ.

«В Измаиле удар нанесен по нефтебазе „Тритон“. Последовало не менее 30 взрывов со вторичной детонацией и очагами пожаров. В результате ударов уничтожены топливные емкости, перекачивающие системы, инженерная сеть, энергетические ресурсы. Нефтебаза являлась ключевым объектом противника, благодаря которому шло снабжение топливом авиации и бронетехники врага», — сообщил Telegram-канал «Дневник десантника».

По данным координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, в Измаиле насчитали не менее 27 ударов, прилеты состоялись около пяти утра.

«Известно, что горит нефтебаза, которую развалили полностью. [Президент Украины Владимир] Зеленский рыдает. А я пару лет подряд писал: надо уничтожать запасы ГСМ (горюче-смазочные материалы. — NEWS.ru). Они хорошо горят, и без них военная техника не работает», — добавил подпольщик.

По словам авторов Telegram-канал Condottiero, нефтяной терминал в порту Измаила «полностью убит».

«По разным данным, по цели отработали 30–40 БПЛА. Уничтожены резервуары с нефтепродуктами и целый ряд технических объектов, обеспечивающих функционирование базы», — добавил блогер Владислав Поздняков.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

