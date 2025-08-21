Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 12:57

Военэксперт сравнил ракеты «Орешник» и «Кинжал» и сделал интересный вывод

Военэксперт Кнутов: ракеты «Кинжал» и «Орешник» отличаются во всем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» имеет колоссальные различия с баллистической ракетой средней дальности «Орешник», заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, они созданы для выполнения отличных друг от друга тактических задач. Также он добавил, что ракеты имеют разную конструкцию.

«Кинжал» и «Орешник» — абсолютно разные гиперзвуковые ракеты. Но «Орешник» — это, во-первых, ракета средней дальности. «Кинжал» даже к ракетам меньшей дальности не относится. Во-вторых, у «Кинжала» одна боевая часть, а у «Орешников» их может быть целая группа. Использование «Орешника» — это удар по площади, как «Грады» бьют и накрывают большой участок территории. «Кинжал», в свою очередь, — это высокоточное оружие, — пояснил Кнутов.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что с высокой вероятностью ракеты «Орешник» будут размещены под Калининградом — так же, как они появились в Белоруссии. При этом, по его словам, как таковой необходимости в этом пока нет.

