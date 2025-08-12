Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Военэксперт предположил, отправят ли «Орешник» под Калининград

Военэксперт Баранец: «Орешник» наверняка появится под Калининградом

«Орешник» в представлении ИИ «Орешник» в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С высокой вероятностью ракеты «Орешник» будут размещены под Калининградом — так же, как они появились в Белоруссии, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. При этом как таковой необходимости в этом пока нет, считает он.

Вообще у нас достаточно мощные ракеты, которые даже не надо доставлять в Калининградскую область авиацией. Мы можем с Урала запустить ракеты, способные попасть в те войска НАТО, которые будут нападать на этот регион. И, безусловно, нам поможет наш союзник — Белоруссия, который в случае необходимости тоже будет драться за Калининградскую область, — сказал Баранец.

По словам эксперта, заявления командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофер Донахью о якобы захвате Калининградской области — это «очередные экстремистские планы натовских „ястребов“». Он добавил, что так они хотят подразнить Россию.

Умные люди, не тупые, когда собираются на кого-то нападать, человечеству об этом не рассказывают, — подчеркнул Баранец.

Ранее Донахью заявил, что НАТО может полностью «стереть с лица земли» Калининградскую область. По его словам, военный блок обладает достаточным потенциалом для уничтожения региона.

