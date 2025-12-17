Военэксперт раскрыл характеристики танка «Армата» от проекта Т-95

От советско-российского проекта танка Т-95 к современной машине Т-14 «Армата» перешел целый набор основных черт, рассказал NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, концепция необитаемой башни и расположения экипажа в бронекапсуле в корпусе впервые в отечественном танкостроении была разработана именно в проекте Т-95.

Среди конкретных концепций и наработок, перешедших от Т-95 к «Армате», можно выделить следующие: впервые заложенная идея капсульной компоновки боевого отделения для экипажа; автоматизированная система заряжания; современная система управления огнем (СУО), которая постоянно совершенствуется; передовое расположение брони с оптимизированными углами наклона; активная система защиты, способная перехватывать и нейтрализовать вражеские снаряды на подлете к танку, концепция которой была проработана еще для Т-95, — сказал Баранец.

Он также отметил, что «многие другие технические детали остаются закрытой информацией». При этом у «Арматы», по словам Баранца, более продвинутая система управления огнем и вся электронная «начинка».

