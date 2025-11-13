Козырь РФ напугал Трампа, громкое задержание в Ялте: что будет дальше

Козырь РФ напугал Трампа, громкое задержание в Ялте: что будет дальше

Президент США Дональд Трамп испугался еще одного мощного козыря России, в Ялте задержали заместителя главы администрации, WhatsApp требует от пользователей указывать личную почту — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Трамп испугался российской ракеты «Новатор»

На фоне появления у России новых систем вооружений «Орешник» и «Буревестник», американские СМИ и военные аналитики выразили опасения и страх по поводу российской крылатой ракеты 9М729 «Новатор».

Согласно открытым данным, 9М729 «Новатор» — российская крылатая ракета, входящая в состав ОТРК «Искандер» и «Искандер-М». Предельная дальность его первых вариантов составила 490 километров. Точные характеристики современного типа ракеты в Минобороны РФ не сообщали. При этом военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец рассказал NEWS.ru, что «Новатор» является «очень мощным инструментом».

«Боевая часть — это полтонны. Может быть как в обычном, так и в ядерном исполнении. Ракета летит с достаточно серьезной скоростью — 240 километров в час. „Новатор“ обладает круговым вероятным отклонением всего в один метр даже на предельной дистанции полета. Представьте себе, какая воронка образуется при взрыве в мягком грунте: верхняя часть — 35–40 метров, глубина — 15–16 метров», — пояснил Баранец.

«Искандер-М» Фото: МО РФ

В 2019 году, во время первого президентского срока, Дональд Трамп заявил, что «Новатор» якобы нарушает положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как дальность его применения превышает 500 километров. Позже США вышли из договора, используя это заявление.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва пыталась решить вопрос, но США оказались «не готовы к диалогу по беспилотникам, ракетам-мишеням и пусковым установкам». Он подчеркнул, что вся тяжесть последствий слома Договора о ракетах средней и меньшей дальности ляжет на Вашингтон. Дипломат заявил, что в Москве с тревогой восприняли готовность американской стороны приостановить действие ДРСМД. При этом Россия сохраняет готовность участвовать в диалоге со Штатами, но только при отсутствии ультиматумов, подчеркнул он.

В ответ 17 января 2019 года Вашингтон выпустил обзорный доклад по политике США в области ПРО, в котором утверждалось, что Россия якобы развертывает ракетные технологии беспрецедентной высоты, скорости и дальности полета. Отмечается, что на тот момент действия России строго соответствовали ДРСМД.

Баранец сообщил, что после выхода США из договора Москва начала разработку и постановку на вооружение более мощных и дальнобойных вариантов этих ракет — как ответную меру на действия США. По его словам, 9М729 долгое время вызывала неприятие со стороны США, потому что американские специалисты считали, что Россия «врет», говоря о ее дальности. На самом деле обманывали специалисты из США, уточнил он.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Они хотели сами изучить эту ракету. Мы даже пригласили американских специалистов, показали ее, но американцы и тогда не поверили. До сих пор, если говорить серьезно, все тактико-технические характеристики „Новатора“ часто приводятся по данным западных источников. Они говорят, что радиус действия — до 5500 километров, что, безусловно, ложь», — сказал Баранец.

Баранец пояснил, что, поскольку ДРСМД уже не действует, современный вариант «Новатора» имеет дальность полета до 2500–3000 километров.

«Теперь мы можем уже говорить, поскольку вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, что американцы врут: наш боеприпас летает вдвое меньше, чем они говорят, — 2500–3000 километров. Но это все равно великолепный радиус», — сказал Баранец.

По его словам, весь смысл появления «Новатора» в том, что он базируется на мобильной пусковой установке. Таким образом, ракету сложно обнаружить, уточнил военный обозреватель.

«Попробуйте где-нибудь в белорусских или смоленских лесах найти эту ракету, которая каждые 15 минут меняет свою дислокацию. Это практически невозможно. Причем нам нужны разные инструменты для поражения, а для этого нужны боеголовки разной мощности. С „Новатором“ можно это реализовать», — сказал Баранец

В Ялте задержали заместителя мэра города

В Ялте прошло задержание заместителя главы администрации города, об этом сообщила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева. По ее словам, сотрудники администрации оказали активное содействие правоохранителям.

«По моей информации, задержана заместитель мэра города. Силовики работают, им не мешают, а помогают. Горадминистрация активно содействует правоохранителям. Глава города на своем рабочем месте. Все штатно: никакой паники и коллапса. Доверяйте проверенной информации», — сообщила она.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По данным журналистов, в 2025 году в России задержали минимум 15 экс-губернаторов, их заместителей и мэров. Среди них — бывшие глава Тамбовской области Максим Егоров и вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев. По информации журналистов, в Курской области были задержаны бывшие губернатор Алексей Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов и врио замгубернатора региона Владимир Базаров.

Также, по информации Генпрокуратуры РФ, прокуроры с начала прошлого года добились возвращения государству свыше 13 млрд рублей необоснованных трат при госзакупках. По данным ведомства, всего в суды было направлено более 4 тыс. исков на сумму 42 млрд рублей. При этом более 3 тыс. исков из указанных оспаривали сделки и содержали взыскание ущерба.

«Государству возвращено 13,2 млрд рублей, из них 4,2 млрд рублей — незаконно освоенных бюджетных средств при сопровождении национальных проектов», — сказано в сообщении.

WhatsApp требует от россиян предоставить новые данные

Корреспондент NEWS.ru выяснил, что руководство мессенджера WhatsApp начало активно предлагать пользователям добавить электронную почту в учетную запись в качестве третьего способа для входа и восстановления аккаунта. Мера предлагается якобы для снижения риска блокировки, отметил он.

«Не рискуйте подпасть под блокировку. В случае нарушений передачи СМС убедитесь, что вы все равно можете выполнить вход», — говорится в сообщении WhatsApp.

WhatsApp предложил входить в аккаунт через электронную почту на фоне ограничений рассылки СМС для регистрации и входа в мессенджеры в России, убедился корреспондент NEWS.ru. Другие пользователи не смогут увидеть адрес. Также доступ к аккаунту можно получить с помощью Face ID или отпечатков пальцев.

По данным портала «Код Дурова», операторы связи получили указание от вышестоящих органов прекратить отправку СМС и звонков с кодами авторизации новым клиентам. Отмечается, что часть компаний уже начала выполнять это требование.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Депутат Госдумы Андрей Свинцов сообщил, что ограничение работы Telegram и WhatsApp — это мягкий метод принуждения компаний к соблюдению российского законодательства. Полный запрет на использование мессенджеров, по его словам, пока не рассматривается.

«Напомню, что Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена. — NEWS.ru) должна соблюдать весь комплекс законодательства, в том числе и открытие в России представительства, и хранение персональных данных наших граждан и чувствительной инфраструктуры», — поделился Свинцов.

Также стало известно, что WhatsApp введет функцию поиска и вызова пользователей по никнейму. Предполагается, что нововведение позволит пользователям повысить конфиденциальность и общаться в мессенджере, не раскрывая своего номера телефона.

Аналогичная функция уже есть у главного конкурента WhatsApp — Telegram. Имена пользователей не могут начинаться с букв www, должны включать как минимум одну букву, при этом разрешены только определенные символы.

После выбора допустимого имени пользователя WhatsApp подтвердит его. С этого момента никнейм будет отображаться в разговорах и групповых чатах. Будущее обновление веб-версии WhatsApp также позволит пользователям проверять, доступно ли желаемое имя.

Читайте также:

14 раз ударила ножом и молотком: мать-ипохондрик убила сына

Прижгли утюгом и избили шнуром: детская ОПГ кошмарила поселок

Переводы самому себе по СБП начнут блокировать: что известно, кого коснется

«Подтянули за старое». Известного блогера задержали в прямом эфире: детали

Гениталии против няни: помилованный Трампом наркоторговец снова за решеткой