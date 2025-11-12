«Подтянули за старое». Известного блогера задержали в прямом эфире: детали

Автоблогера Сергея Стилова задержали в прямом эфире в Санкт-Петербурге. Что известно, как это произошло, за что его отправили в отдел, как отреагировал сам блогер, правда ли ему прилетело за старое?

Что известно о задержании Стилова в Петербурге

Стилов вместе с приятелем катался на байках. Друзья стримили, а потом зашли перекусить в кафе и продолжили путь, пока их не остановили полицейские. Ночь оба провели в отделе. Блогера допрашивали из-за старых роликов с опасными заездами.

«Ну что, господа, вот и я допрыгался… Не стоило мне „пятаки“ крутить на своем TRX. Даже с учетом, что это было год назад на парковке за городом», — написал Стилов в своем Telegram-канале.

Обратившись к подписчикам, он добавил: «Вы, кто реально меня смотрит, знаете, что я выбираю дрифт на автодроме и специальных трассах. И всегда всем рекомендую именно там выпускать свой пыл гоночный!»

На видео Стилов сказал, что последние годы он не «моросил», но его «подтянули за старое».

Кого задержали вместе со Стиловым

На видео вместе со Стиловым присутствует «популярный уличный гонщик», известный как Белый Хастлер, пишут Telegram-каналы. Накануне молодой человек оказался в центре скандала из-за опасной езды в Санкт-Петербурге.

Полицейские по камерам установили, что молодой человек вместе с товарищами сначала «раздавал угла» между Выборгским шоссе и проспектом Энгельса, а после дрифтил во Всеволожском районе. Вскоре всех участников задержали в квартирах.

В заездах участвовали BMW, Toyota Mark II, два ВАЗа и Ford Sierra. Выяснилось, что у машин есть признаки изменения номерных агрегатов. Авто забрали на стоянку, участники проходят по административным статьям, но с угрозой возбуждения уголовных дел, отмечают источники.

У Белого Хастлера в соцсетях суммарно около 200 тысяч подписчиков. Ему 22 года, он приехал из Удмуртии.

Чем известен Стилов

Стилов — известный автомобильный блогер, на его YouTube-канале насчитывается более 670 тысяч подписчиков. Он выпускается ролики, посвященные дрифту и машинам.

Сам блогер в одном из интервью рассказал, что на момент старта своей карьеры «собирал по помойкам шины, был без денег и с пустым гаражом».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Как-то раз на одной из улиц Санкт-Петербурга я увидел, как кто-то ехал боком, и меня это очень впечатлило. <...> Подумал: „Я тоже так хочу! Мне это нужно! У меня обязательно будет автомобиль для дрифта“. С этого все и началось. Прошло три или четыре года, я ездил на „Сливе“ (Nissan Silvia. — NEWS.ru), и вдруг мне пришла мысль: „Нужно снимать про свою жизнь!“ Тогда такого еще не было нигде — никто не снимал про дрифтовую, уличную жизнь», — отметил Стилов.

Блогер заявил, что ему удалось быстро набрать 100 тысяч подписчиков. Он получил поддержку и стал продолжать. У Стилова есть лицензия автогонщика, он неоднократно выступал на соревнованиях по дрифту.

