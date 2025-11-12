Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 12:05

Популярного автоблогера задержали прямо во время стрима

Автоблогера Стилова задержали из-за старого видео с дрифтом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Популярный автоблогер Сергей Стилов сообщил в Telegram-канале о задержании прямо во время прямого эфира. Поводом стало старое видео, на котором он дрифтует на пикапе по лесной парковке.

Стилов вместе с приятелем катался на байках. Друзья стримили, а потом зашли перекусить в кафе и продолжили путь, пока их не остановили полицейские.

Ночь оба провели в отделе. Стилова допрашивали из-за старых роликов с опасными заездами. Автоблогер пояснил, что кадры сняты давно и он сам осознал ошибку. По его словам, дрифтовать следует исключительно на специализированных трассах.

Да и вообще вы, кто реально меня смотрит, знаете что я выбираю дрифт на автодроме и специальных трассах. И всегда всем рекомендую именно там выпускать свой пыл гоночный! — заявил он.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантами которого стали блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины, а также их сообщник Роман Вишняк. Им троим вменяют часть 3 статьи 193.1 УК РФ, которая касается совершения валютных операций по переводу денежных средств в рублях на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
блогеры
задержания
дрифт
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудника колонии заподозрили в разглашении гостайны
На Западе признали, что Зеленский оторван от реальности
Офтальмолог дал советы, как спасти зрение при сахарном диабете
Врач рассказала, чем опасны ночные перекусы
Новые попадания, разгром в порту Одессы: удары по Украине 12 ноября
Восстановлена хронология трагедии со взрывом в Красногорске
Лукашенко дал важное поручение по поводу работы КПП на границе с Литвой
В Минобороны раскрыли колоссальные потери ВСУ за сутки
Магнитные бури сегодня, 12 ноября: что завтра, Земля под мощнейшим ударом
Доллар пошел вверх: курсы валют сегодня, 12 ноября, что с евро и юанем
Путин и Токаев посетят концерт
Российские удары испепелили объекты топливной энергетики на Украине
Смертельное ДТП с микроавтобусом случилось в Тольятти
Экс-нардеп раскрыл, что ждет Зеленского на фоне коррупционного скандала
Юрист объяснил, можно ли покрыть ипотеку монетами
Песков раскрыл значение новой декларации России и Казахстана
В России ужесточат ответственность за диверсии
«Нечего вам сообщить»: в Кремле оценили план Умерова по обмену пленными
Сухой Яр зачищен от ВСУ
Песков сделал заявление о работе российской разведки
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.