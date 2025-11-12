Популярного автоблогера задержали прямо во время стрима

Популярный автоблогер Сергей Стилов сообщил в Telegram-канале о задержании прямо во время прямого эфира. Поводом стало старое видео, на котором он дрифтует на пикапе по лесной парковке.

Стилов вместе с приятелем катался на байках. Друзья стримили, а потом зашли перекусить в кафе и продолжили путь, пока их не остановили полицейские.

Ночь оба провели в отделе. Стилова допрашивали из-за старых роликов с опасными заездами. Автоблогер пояснил, что кадры сняты давно и он сам осознал ошибку. По его словам, дрифтовать следует исключительно на специализированных трассах.

Да и вообще вы, кто реально меня смотрит, знаете что я выбираю дрифт на автодроме и специальных трассах. И всегда всем рекомендую именно там выпускать свой пыл гоночный! — заявил он.

