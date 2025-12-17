Любитель дрифта влетел в остановку с людьми и попал на видео

Любитель дрифта влетел в остановку с людьми и попал на видео В Петербурге водитель потерял управление и влетел в остановку с людьми

В Санкт-Петербурге водитель Mercedes почти протаранил остановку с людьми на улице Королева, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением и вылетел в сторону пешеходов у пересечения с Глухарской улицей.

Чудом обошлось без пострадавших: находившиеся на остановке люди успели отбежать в сторону за несколько секунд до удара. Очевидцы рассказали, что мужчина попытался покинуть место ДТП, однако его задержали прохожие.

Ранее в Чувашии в результате ДТП погибли двое сотрудников администрации Порецкого муниципального округа, а также водитель. ДТП произошло на 34-м километре автодороги Чебоксары — Сурское. По предварительной информации, причиной аварии стал выезд 41-летнего водителя Toyota на полосу встречного движения, где он столкнулся с «Ладой Грантой», в которой находились сотрудники администрации.

До этого в Пермской области 21-летний местный житель угнал машину старшей сестры и врезался в фонарный столб. Молодой человек тайком вытащил у родственницы ключи от автомобиля и решил покататься. В какой-то момент он потерял управление, врезался в столб и съехал в кювет. Причиненный им ущерб оценили в 700 тыс. рублей.