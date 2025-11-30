День матери
30 ноября 2025 в 15:47

Сбивший женщину с коляской автоблогер частично признал вину

Сбивший людей при дрифте в Одинцово автоблогер Гаджиев частично признал вину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Автоблогер Гаджи Гаджиев частично признал вину в автомобильной аварии с двумя пострадавшими во время дрифта в Одинцово, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Осужденный также раскаялся и принес извинения потерпевшей стороне.

Подсудимый виновным себя в совершении инкриминируемых преступлений признал частично, в содеянном раскаялся, принес свои извинения потерпевшей стороне. По существу предъявленного обвинения показал, что умысла скрываться с места ДТП с целью уйти от ответственности у него не было, он хотел оказать помощь потерпевшим, — сказано в документах.

По данным следствия, в ноябре 2024 года автоблогер во время дрифта не справился с управлением и выехал на обочину, задев собравшихся там людей. Среди двоих пострадавших, как писали СМИ, оказалась женщина с коляской. В прокуратуре уточняли, что обоим понадобилась госпитализация, а сам водитель скрылся с места случившегося.

Позднее он самостоятельно пришел в полицию с повинной. Суд в Одинцово вынес приговор. Гаджиеву назначили три года в колонии-поселении, штраф 200 тыс. рублей и лишили его водительских прав на 2,5 года.

Ранее популярный автоблогер Сергей Стилов сообщил о задержании прямо во время прямого эфира. Поводом стало старое видео, на котором он дрифтует на пикапе по лесной парковке. Стилов вместе с приятелем катался на байках. Приятели стримили, а потом зашли в кафе и продолжили путь, пока их не остановила полиция.

