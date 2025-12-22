Названо количество пострадавших в ДТП со скорой в Москве

Пятеро человек пострадали в ДТП с каретой скорой помощи в Москве в понедельник, 22 декабря, информирует Telegram-канал «112». По данным источника, авария произошла на пересечении улиц Лазо и Перовской.

«Газель» столкнулась с машиной, в которой находились сотрудники скорой помощи. Пострадавшие получили травмы и ушибы, троим медикам понадобилась госпитализация.

На кадрах с места аварии видно, что дверь машины скорой помощи почти слетела. Передняя часть «Газели» смята, а рядом находящийся знак пешеходного перехода поврежден. На место прибыли сотрудники ДПС.

Ранее смертельное ДТП с участием самосвала и двух легковых автомобилей произошло на федеральной трассе М-5 «Урал» в Башкирии. В ГАИ региона сообщили, что четыре человека погибли на месте ЧП до приезда медиков.

По данным республиканского Минздрава, ДТП в Увинском районе Удмуртии привело к госпитализации семи человек. Состояние одного ребенка оценивалось как тяжелое. Четверо поступили в больницу в состоянии средней степени тяжести.