22 декабря 2025 в 15:38

Названо количество пострадавших в ДТП со скорой в Москве

В Москве пятеро человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пятеро человек пострадали в ДТП с каретой скорой помощи в Москве в понедельник, 22 декабря, информирует Telegram-канал «112». По данным источника, авария произошла на пересечении улиц Лазо и Перовской.

«Газель» столкнулась с машиной, в которой находились сотрудники скорой помощи. Пострадавшие получили травмы и ушибы, троим медикам понадобилась госпитализация.

На кадрах с места аварии видно, что дверь машины скорой помощи почти слетела. Передняя часть «Газели» смята, а рядом находящийся знак пешеходного перехода поврежден. На место прибыли сотрудники ДПС.

Ранее смертельное ДТП с участием самосвала и двух легковых автомобилей произошло на федеральной трассе М-5 «Урал» в Башкирии. В ГАИ региона сообщили, что четыре человека погибли на месте ЧП до приезда медиков.

По данным республиканского Минздрава, ДТП в Увинском районе Удмуртии привело к госпитализации семи человек. Состояние одного ребенка оценивалось как тяжелое. Четверо поступили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

