Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 00:58

В МИД РФ прокомментировали информацию о российском посольстве в Венесуэле

Захарова: информация об эвакуации дипломатов РФ из Венесуэлы является ложью

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла данные зарубежного агентства про эвакуацию сотрудников посольства РФ в Венесуэле. В Telegram-канале она призвала не верить подобным провокациям и подчеркнула важность проверки данных от западных СМИ.

Информация, распространяемая агентством Associated Press о якобы эвакуации российского посольства из Венесуэлы, — ложь, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что Россия подтвердила готовность оказать Венесуэле всестороннюю поддержку, заявил министр иностранных дел Иван Хиль после телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он отметил, что это также касается блокады США в Карибском море.

До этого Лавров после разговора с коллегой заявил о всецелой поддержке и солидарности с народом Венесуэлы. Министры также договорились о дальнейшем тесном взаимодействии двух стран. Кроме того, они условились координировать шаги на международных площадках, прежде всего в ООН.

Кроме того, Захарова считает, что Соединенные Штаты совершают агрессивные провокации в Карибском море против Венесуэлы. Она охарактеризовала военные операции США как применение избыточной силы, осуществляемое под предлогом борьбы с наркотрафиком.

Венесуэла
фейки
Мария Захарова
посольства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Резяпов поддержал идею Шадаева о бесплатных курсах для бойцов СВО
«Дух Анкориджа»: Песков рассказал о контактах Дмитриева с Уиткоффом
Снова схема Долиной? Врач требует вернуть 4 проданные квартиры: подробности
В МИД РФ прокомментировали информацию о российском посольстве в Венесуэле
Фаза Луны сегодня, 23 декабря: кормим белок, бережем деньги, рыбачим
В Алеппо приостановили работу госучреждений и школ
«Инициатива убита»: на Западе отреагировали на слова Зеленского
«Очень тяжелая болезнь»: стало известно о последних днях жизни Лобоцкого
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Три золота ОИ, эротические фотосессии, допинг: как живет лыжница Чепалова
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 декабря 2025 года
В Мариуполе подростку удалили паразита, способного перемещаться по телу
Популярный футболист после гола решил сделать сальто и чуть не сломал шею
Приметы 23 декабря — Мина Красноречивый: лечим глазные болезни
Мир с Медведевой, крупные заработки, откровенные фото: как живет Загитова
В Минобороны РФ отчитались о сбитых украинских БПЛА над Крымом
Российский аэропорт ввел ограничения на полеты
Создатель Call of Duty и Battlefield погиб в ДТП
Зеленский заявил, что Украина испытывает нехватку дронов-перехватчиков
В Финляндии считают, что российские волки в чем-то виноваты
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.