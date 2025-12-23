В МИД РФ прокомментировали информацию о российском посольстве в Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла данные зарубежного агентства про эвакуацию сотрудников посольства РФ в Венесуэле. В Telegram-канале она призвала не верить подобным провокациям и подчеркнула важность проверки данных от западных СМИ.

Информация, распространяемая агентством Associated Press о якобы эвакуации российского посольства из Венесуэлы, — ложь, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что Россия подтвердила готовность оказать Венесуэле всестороннюю поддержку, заявил министр иностранных дел Иван Хиль после телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он отметил, что это также касается блокады США в Карибском море.

До этого Лавров после разговора с коллегой заявил о всецелой поддержке и солидарности с народом Венесуэлы. Министры также договорились о дальнейшем тесном взаимодействии двух стран. Кроме того, они условились координировать шаги на международных площадках, прежде всего в ООН.

Кроме того, Захарова считает, что Соединенные Штаты совершают агрессивные провокации в Карибском море против Венесуэлы. Она охарактеризовала военные операции США как применение избыточной силы, осуществляемое под предлогом борьбы с наркотрафиком.