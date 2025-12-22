Новый год-2026
22 декабря 2025 в 19:34

Лавров дал США четкий сигнал после захвата танкеров в Карибском море

Лавров заявил о поддержке Венесуэлы на фоне эскалации США в Карибском море

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Министры иностранных дел РФ и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль выразили обеспокоенность усилением действий США в Карибском море, сообщила пресс-служба МИД России. Российская сторона подтвердила всестороннюю поддержку и солидарность с Каракасом.

Министры выразили серьезную озабоченность усилением эскалационных действий Вашингтона в Карибском море, чреватых далеко идущими последствиями для региона и создающих угрозу международному судоходству, — говорится в сообщении.

В МИД также подчеркнули, что Лавров и Хиль договорились о дальнейшем тесном взаимодействии двух стран. Кроме того, министры условились координировать шаги на международных площадках, прежде всего в ООН.

Ранее США перехватили танкер, следовавший в Венесуэлу под панамским флагом для загрузки нефти. Инцидент произошел на фоне резкого ужесточения риторики и действий администрации Дональда Трампа в отношении Каракаса.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес назвала захват танкера пиратским актом и грубым пренебрежением международными нормами. По ее словам, было арестовано частное судно с венесуэльской нефтью, а его команда была похищена.

