21 декабря 2025 в 22:46

Очередной нефтяной танкер перехвачен у Венесуэлы

Bloomberg: США перехватили третий нефтяной танкер у Венесуэлы в рамках блокады

Танкер Танкер Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американские власти продолжают операцию по блокированию морских перевозок, связанных с Венесуэлой. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, у берегов этой страны был перехвачен уже третий нефтяной танкер.

Судно под названием Bella 1, находящееся под американскими санкциями и шедшее под панамским флагом, было остановлено силами США. Танкер направлялся в Венесуэлу для загрузки нефти.

Данная акция проводится в рамках объявленной администрацией президента США Дональда Трампа полной блокады подсанкционных нефтяных танкеров. Ограничения касается суден, следующих в эту латиноамериканскую страну и из нее.

Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм официально подтвердила задержание второго за последние дни танкера, вышедшего из Венесуэлы. Как сообщала газета The New York Times, на том судне, также следовавшем под флагом Панамы, находился груз, принадлежавший китайскому нефтетрейдеру.

Президент Бразилии Лула да Силва на фоне этих новостей замечал, что военное вмешательство в дела Венесуэлы обернулось бы гуманитарной катастрофой для региона и создало бы опасный мировой прецедент. Он подчеркнул, что настоящие угрозы сегодня исходят от антидемократических сил и военного присутствия держав извне, испытывающих на прочность нормы международного права.

танкеры
Венесуэла
задержания
США
