Глава МИД Венесуэлы сделал важное заявление после разговора с Лавровым

МИД Венесуэлы: Москва готова поддержать Каракас в ситуации на Карибах

Россия подтвердила готовность оказать Венесуэле всестороннюю поддержку, заявил в своем Telegram-канале министр иностранных дел Иван Хиль после телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он отметил, что это также касается блокады США в Карибском море.

Глава МИД России заявил, что Москва окажет Венесуэле всестороннее сотрудничество и поддержку в противодействии блокаде, — отметил Хиль.

По словам министра, он обсудил с Лавровым ситуацию в Карибском регионе, включая агрессивные действия США и грубые нарушения международного права. Хиль указал на нападения на суда, внесудебные казни и акты пиратства.

Лавров, в свою очередь, после разговора с коллегой заявил о всецелой поддержке и солидарности с народом Венесуэлы. Министры также договорились о дальнейшем тесном взаимодействии двух стран. Кроме того, они условились координировать шаги на международных площадках, прежде всего в ООН.

Ранее США перехватили танкер, следовавший в Венесуэлу под панамским флагом для загрузки нефти. Инцидент произошел на фоне резкого ужесточения риторики и действий администрации Дональда Трампа в отношении Каракаса.