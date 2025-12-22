Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 20:19

Глава МИД Венесуэлы сделал важное заявление после разговора с Лавровым

МИД Венесуэлы: Москва готова поддержать Каракас в ситуации на Карибах

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия подтвердила готовность оказать Венесуэле всестороннюю поддержку, заявил в своем Telegram-канале министр иностранных дел Иван Хиль после телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он отметил, что это также касается блокады США в Карибском море.

Глава МИД России заявил, что Москва окажет Венесуэле всестороннее сотрудничество и поддержку в противодействии блокаде, — отметил Хиль.

По словам министра, он обсудил с Лавровым ситуацию в Карибском регионе, включая агрессивные действия США и грубые нарушения международного права. Хиль указал на нападения на суда, внесудебные казни и акты пиратства.

Лавров, в свою очередь, после разговора с коллегой заявил о всецелой поддержке и солидарности с народом Венесуэлы. Министры также договорились о дальнейшем тесном взаимодействии двух стран. Кроме того, они условились координировать шаги на международных площадках, прежде всего в ООН.

Ранее США перехватили танкер, следовавший в Венесуэлу под панамским флагом для загрузки нефти. Инцидент произошел на фоне резкого ужесточения риторики и действий администрации Дональда Трампа в отношении Каракаса.

Сергей Лавров
Венесуэла
Россия
США
Карибское море
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У студента столичного вуза заподозрили туберкулез
На Украине сотрудник ТЦК не пощадил чужой автомобиль
Путин запретил Пиотровскому делиться с американцами ацтекским золотом
Пентагон сообщил о ракетной активности Китая на границе
«План есть»: Зеленский заявил о подготовке документов по миру на Украине
Массовую гибель грачей в российском городе связали с Новым годом
Администрация Трампа приняла сенсационное решение о судьбе 48 послов
Престарелый врач-извращенец поплатился за пристрастие к женской груди
Зеленский высказался о слухах об увольнении своего министра
Перечислены «тихие убийцы» сердца в Новый год
Сорвал медаль, нахамил журналистке: громкий скандал с фигуристом Галлямовым
Сломанное кресло чуть не размозжило голову пассажирке самолета
Историческое место встречи Горбачева и Рейгана в Женеве решили продать
Почему М и Ж тренируются по-разному: дело не только в весах
Россиянка подожгла полицейский автомобиль в Челябинске
Глава МИД Венесуэлы сделал важное заявление после разговора с Лавровым
«Ашан» отреагировал на слухи об уходе из России
Названа причина экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»
WhatsApp полностью заблокируют в России? Роскомнадзор разъяснил ситуацию
В России вынесли первый приговор за «склонение к аборту»
Дальше
Самое популярное
Съедается еще до боя курантов: салат «Морская звезда» с минимальным количеством майонеза
Общество

Съедается еще до боя курантов: салат «Морская звезда» с минимальным количеством майонеза

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.