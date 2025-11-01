Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 22:36

Захарова от лица России выразила поддержку Венесуэле в борьбе с США

Захарова: МИД РФ не поддерживает военные провокации США в Карибском бассейне

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Соединенные Штаты совершают агрессивные провокации в Карибском море против Венесуэлы, считает представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Она охарактеризовала военные операции США как применение избыточной силы, осуществляемое под предлогом борьбы с наркотрафиком.

Решительно осуждаем применение избыточной военной силы при выполнении антинаркотических задач, — указала дипломат в контексте обострения отношений между Вашингтоном и Каракасом.

Москва оказывает твердую поддержку руководству Венесуэлы в защите национального суверенитета страны. Представитель МИД призвала к сохранению Латинской Америки и Карибского бассейна в качестве зоны мира, свободной от военного противостояния. Была отмечена необходимость принятия мер по деэскалации текущей ситуации и поиску конструктивных решений существующих проблем.

Захарова указала на нарушения американской стороной как внутреннего законодательства США, так и норм международного права, включая положения Устава ООН и Конвенции по морскому праву. По словам дипломата, подобную оценку ситуации разделяют представители ряда государств и международных организаций, в том числе ООН.

Российский представитель также подтвердила, что стратегическое партнерство между Москвой и Каракасом продолжает успешно развиваться. Оно охватывает различные сферы взаимного интереса.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что ситуация в отношениях между США и Венесуэлой может привести к повторению Карибского кризиса. По его мнению, Москве не следует полностью портить взаимоотношения с Вашингтоном в текущем положении.

