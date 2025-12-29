В США назвали причину отказа Маска от создания собственной партии WP: Маск отказался от создания своей партии из-за влияния Вэнса

Американский бизнесмен Илон Маск отказался от создания собственной партии из-за влияния вице-президента США Джей Ди Вэнса, сообщила газета The Washington Post. По данным издания, вице-президент и другие официальные лица боялись, что инициатива предпринимателя может нанести большой вред республиканцам.

Наступление Вэнса и других официальных лиц, длившееся месяцами, сработало, — говорится в сообщении.

Журналисты рассказали, что разговор Вэнса с Маском не был единственной причиной отказа бизнесмена от создания партии. Убийство активиста Чарли Кирка также оказало влияние на предпринимателя, после чего он решил поддержать предвыборную кампанию республиканцев перед промежуточными выборами.

Ранее Маск заявил, что нелегальная миграция может лишить США демократии и привести к власти одну политическую силу. По его мнению, это часть целенаправленной стратегии.

До этого предприниматель подтвердил попытки так называемого глубинного государства и подконтрольных ему СМИ саботировать усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине. Таким образом он прокомментировал заявление главы американской разведки Тулси Габбард.