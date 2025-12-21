Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 10:01

Маск подтвердил планы глубинного государства саботировать усилия по Украине

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальной сети Х подтвердил попытки так называемого глубинного государства и подконтрольных ему СМИ саботировать усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине. Таким образом он прокомментировал заявление главы американской разведки Тулси Габбард.

Именно, — коротко ответил Маск.

Как утверждает Габбард, представители глубинного государства делают все возможное, чтобы подорвать мирное урегулирование конфликта на Украине. По ее словам, цель — вовлечь США в прямой конфликт с Россией. Габбард также опровергла информацию о намерении России установить контроль над Украиной, а затем и Европой.

Ранее Маска раскритиковали за публикацию, связанную с декольте актрисы Сидни Суини. Под постом с премьеры фильма «Горничная», где знаменитость предстала в белом платье с глубоким вырезом, миллиардер разместил изображение женщины, страдающей от болей в спине из-за большого размера груди, что интернет-пользователи сочли оскорбительным.

США
Илон Маск
Дональд Трамп
Украина
переговоры
