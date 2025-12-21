Маск подтвердил планы глубинного государства саботировать усилия по Украине

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальной сети Х подтвердил попытки так называемого глубинного государства и подконтрольных ему СМИ саботировать усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине. Таким образом он прокомментировал заявление главы американской разведки Тулси Габбард.

Именно, — коротко ответил Маск.

Как утверждает Габбард, представители глубинного государства делают все возможное, чтобы подорвать мирное урегулирование конфликта на Украине. По ее словам, цель — вовлечь США в прямой конфликт с Россией. Габбард также опровергла информацию о намерении России установить контроль над Украиной, а затем и Европой.

