Пост Илона Маска о груди популярной актрисы вызвал гнев в Сети

Предпринимателя Илона Маска раскритиковали в социальной сети X за публикацию, связанную с декольте голливудской актрисы Сидни Суини. Под постом с премьеры фильма «Горничная», где знаменитость предстала в белом платье с глубоким вырезом, миллиардер разместил изображение женщины, страдающей от болей в спине из-за большого размера груди, что интернет-пользователи сочли оскорбительным.
Многие расценили комментарий бизнесмена как неуместную насмешку над внешностью актрисы, указывая на большую разницу в возрасте и называя поведение американского миллиардера «странным».
Ранее руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс заявила, что Маск пристрастился к кетамину и публикует свои посты в соцсетях под его воздействием. Она также считает миллиардера «странным типом».
До этого предприниматель назвал Европу четвертым рейхом. Он сделал это, перепостив соответствующее утверждение другого пользователя и добавив к нему комментарий: «В значительной степени».
Употребление наркотиков наносит вред здоровью.