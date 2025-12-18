Пост Илона Маска о груди популярной актрисы вызвал гнев в Сети Пользователи Сети раскритиковали Маска за комментарий о груди актрисы Суини

Предпринимателя Илона Маска раскритиковали в социальной сети X за публикацию, связанную с декольте голливудской актрисы Сидни Суини. Под постом с премьеры фильма «Горничная», где знаменитость предстала в белом платье с глубоким вырезом, миллиардер разместил изображение женщины, страдающей от болей в спине из-за большого размера груди, что интернет-пользователи сочли оскорбительным.

Многие расценили комментарий бизнесмена как неуместную насмешку над внешностью актрисы, указывая на большую разницу в возрасте и называя поведение американского миллиардера «странным».

Ранее руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс заявила, что Маск пристрастился к кетамину и публикует свои посты в соцсетях под его воздействием. Она также считает миллиардера «странным типом».

До этого предприниматель назвал Европу четвертым рейхом. Он сделал это, перепостив соответствующее утверждение другого пользователя и добавив к нему комментарий: «В значительной степени».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.