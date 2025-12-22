Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 20:40

Престарелый врач-извращенец поплатился за пристрастие к женской груди

Во Франции осудили 30 лет трогавшего женщин за грудь врача

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Французского врача общей практики приговорили к тюремному заключению строгого режима за сексуальное насилие над пациентками, передает газета Le Figaro. В течение 30 лет он под предлогом скрининга рака молочной железы трогал грудь женщин, обращавшихся к нему по другим поводам, включая подростков, не спрашивая их согласия.

Расследование началось после нападения на 67-летнего врача парня одной из потерпевших, который затем был осужден. Медик утверждал в суде, что одержим важностью диагностики, но его признали виновным, лишили права заниматься профессией и обязали выплатить компенсацию.

Ранее в пресс-службе Гражданской гвардии Испании сообщили, что 37-летняя женщина из Ирландии была задержана за домогательства к 18-летнему шведу в хаммаме на острове Майорка. После знакомства в отеле она последовала за юношей в парную и прикоснулась к его половым органам без согласия, после чего он обратился к персоналу, который вызвал правоохранителей.

Кроме того, в прокуратуре округа Седжуик штата Канзас обвинили бывшую учительницу рисования Никки Бэрд в многолетних непристойных отношениях с 17-летним учеником. По данным следствия, педагог на протяжении длительного времени поддерживала с подростком личный контакт и продолжала искать встреч с ним даже после его окончания школы.

Франция
врачи
медики
грудь
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У студента столичного вуза заподозрили туберкулез
На Украине сотрудник ТЦК не пощадил чужой автомобиль
Путин запретил Пиотровскому делиться с американцами ацтекским золотом
Пентагон сообщил о ракетной активности Китая на границе
«План есть»: Зеленский заявил о подготовке документов по миру на Украине
Массовую гибель грачей в российском городе связали с Новым годом
Администрация Трампа приняла сенсационное решение о судьбе 48 послов
Престарелый врач-извращенец поплатился за пристрастие к женской груди
Зеленский высказался о слухах об увольнении своего министра
Перечислены «тихие убийцы» сердца в Новый год
Сорвал медаль, нахамил журналистке: громкий скандал с фигуристом Галлямовым
Сломанное кресло чуть не размозжило голову пассажирке самолета
Историческое место встречи Горбачева и Рейгана в Женеве решили продать
Почему М и Ж тренируются по-разному: дело не только в весах
Россиянка подожгла полицейский автомобиль в Челябинске
Глава МИД Венесуэлы сделал важное заявление после разговора с Лавровым
«Ашан» отреагировал на слухи об уходе из России
Названа причина экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»
WhatsApp полностью заблокируют в России? Роскомнадзор разъяснил ситуацию
В России вынесли первый приговор за «склонение к аборту»
Дальше
Самое популярное
Съедается еще до боя курантов: салат «Морская звезда» с минимальным количеством майонеза
Общество

Съедается еще до боя курантов: салат «Морская звезда» с минимальным количеством майонеза

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.