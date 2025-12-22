Престарелый врач-извращенец поплатился за пристрастие к женской груди Во Франции осудили 30 лет трогавшего женщин за грудь врача

Французского врача общей практики приговорили к тюремному заключению строгого режима за сексуальное насилие над пациентками, передает газета Le Figaro. В течение 30 лет он под предлогом скрининга рака молочной железы трогал грудь женщин, обращавшихся к нему по другим поводам, включая подростков, не спрашивая их согласия.

Расследование началось после нападения на 67-летнего врача парня одной из потерпевших, который затем был осужден. Медик утверждал в суде, что одержим важностью диагностики, но его признали виновным, лишили права заниматься профессией и обязали выплатить компенсацию.

Ранее в пресс-службе Гражданской гвардии Испании сообщили, что 37-летняя женщина из Ирландии была задержана за домогательства к 18-летнему шведу в хаммаме на острове Майорка. После знакомства в отеле она последовала за юношей в парную и прикоснулась к его половым органам без согласия, после чего он обратился к персоналу, который вызвал правоохранителей.

Кроме того, в прокуратуре округа Седжуик штата Канзас обвинили бывшую учительницу рисования Никки Бэрд в многолетних непристойных отношениях с 17-летним учеником. По данным следствия, педагог на протяжении длительного времени поддерживала с подростком личный контакт и продолжала искать встреч с ним даже после его окончания школы.