Женщина домогалась юноши в хаммаме

В Испании 38-летняя женщина домогалась 20-летнего юноши в хаммаме, сообщило издание Daily Mail. Сначала ее задержали, но потом отпустили под залог.

Инцидент произошел на острове Майорка. Женщина из Ирландии познакомилась с молодым шведом. После их разговора он пошел к бассейну, а затем — в хаммам. Женщина отправилась за ним туда, приблизилась и потрогала его половой орган. Молодой человек обратился к сотрудникам отеля, а те вызвали Гражданскую гвардию.

Женщина сначала отрицала все обвинения в ее сторону, но затем признала вину и объяснила свои действия недоразумением. Она провела ночь в полицейском участке, после чего ее выпустили на свободу. Тем не менее, прокуратура требует приговорить ее к полутора годам тюрьмы. Ведомство также считает, что женщина должна выплатить 440 фунтов стерлингов (45,5 тыс. рублей) как компенсацию.

