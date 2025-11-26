День матери
26 ноября 2025 в 11:17

Женщина домогалась юноши в хаммаме

В Испании замужнюю женщину задержали за домогательства в хаммаме

Полиция Испании Полиция Испании Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Испании 38-летняя женщина домогалась 20-летнего юноши в хаммаме, сообщило издание Daily Mail. Сначала ее задержали, но потом отпустили под залог.

Инцидент произошел на острове Майорка. Женщина из Ирландии познакомилась с молодым шведом. После их разговора он пошел к бассейну, а затем — в хаммам. Женщина отправилась за ним туда, приблизилась и потрогала его половой орган. Молодой человек обратился к сотрудникам отеля, а те вызвали Гражданскую гвардию.

Женщина сначала отрицала все обвинения в ее сторону, но затем признала вину и объяснила свои действия недоразумением. Она провела ночь в полицейском участке, после чего ее выпустили на свободу. Тем не менее, прокуратура требует приговорить ее к полутора годам тюрьмы. Ведомство также считает, что женщина должна выплатить 440 фунтов стерлингов (45,5 тыс. рублей) как компенсацию.

Ранее сообщалось, что группа мигрантов в Риме подвергла групповому насилию молодую девушку, в то время как ее жениха силой заставили быть свидетелем происходящего. Трое подозреваемых уже задержаны, однако в розыске могут находиться другие участники преступления.

