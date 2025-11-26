В Италии мигранты надругались над девушкой на глазах у жениха

Группа мигрантов в Риме подвергла групповому насилию молодую девушку, в то время как ее жениха силой заставили быть свидетелем происходящего, пишет Daily Mail. Трое подозреваемых уже задержаны, однако в розыске могут находиться другие участники преступления.

Инцидент произошел в парковой зоне, где пара сидела в автомобиле. Несколько человек, предположительно марокканцев, напали на машину, разбили стекло и силой вытащили молодых людей наружу. Девушку оттащили в сторону и изнасиловали, а ее спутнику, несмотря на его угрозы, сопротивление и протесты, пришлось на это смотреть. По данным полиции, нападение изначально носило характер ограбления.

Преступление вновь обострило дискуссию о безопасности и миграционной политике в Италии, где уже на прошлой неделе власти предложили ужесточить законы о сексуальном насилии.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании опубликовало план ужесточения миграционной политики, согласно которому срок получения права на постоянное проживание для просителей убежища увеличится с пяти до 20 лет. Документ подписан премьер-министром Киром Стармером и главой МВД Шабаной Махмуд.