Из-за действий президента США Дональда Трампа в Венесуэле 2026 год начался со смены названия эпохи, заявила журналист Маргарита Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1». Она отметила, что сами эпохи при этом не меняются — суть человека в разное время остается одинаковой.

Примерно каждые 200-300 лет происходит даже не смена эпох, а смена вывесок эпох. … Эпоха смениться не может, человек-то остается прежним <…> Начиная с этого года эпоха у нас называется так: «Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать». Можно сказать, что так ее назвал Дональд Трамп, лидер так называемого свободного мира, — подчеркнула Симоньян.

Ранее в New York Times сообщили, что эпоха однополярного господства США завершилась, на смену ей формируется новый мировой порядок. По словам аналитиков, взять на себя координацию глобальных кризисов могли бы страны из объединений G20 и БРИКС, дополнив реформированную ООН.

Также политолог-американист Малек Дудаков отметил, что вопрос о Кубе остается незакрытым гештальтом для главы Белого дома. По словам эксперта, государственный секретарь США Марко Рубио также заинтересован во вмешательстве в политику островного государства.