12 января 2026 в 11:46

«Очевидная мишень»: названа приоритетная цель Трампа после Венесуэлы

Американист Дудаков назвал Кубу незакрытым гештальтом для Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Вопрос о Кубе остается незакрытым гештальтом для главы Белого дома Дональда Трампа, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, государственный секретарь США Марко Рубио также заинтересован во вмешательстве в политику островного государства.

Куба — сейчас главное направление для США, в отношении которого будет усиливаться давление со стороны администрации Дональда Трампа. После Венесуэлы это очевидная мишень. Для Штатов Куба — это незакрытый гештальт, который продолжается еще со времен 1960-х годов. И конечно, Трамп был бы не против представить себя тем президентом, который этот гештальт смог бы закрыть, — высказался Дудаков.

Он подчеркнул, что экономика Кубы находится в тяжелом положении, поскольку там часто происходят отключения электричества и страна сильно зависит от топлива из Венесуэлы. По словам политолога, прекращение этих поставок через морскую блокаду или давление на новую власть в Каракасе значительно ухудшит экономическую ситуацию Гаваны.

Не забываем тот факт, что Марко Рубио — это первый госсекретарь США кубинского происхождения. Он настроен радикально и в отношении Кубы, и в отношении Венесуэлы. Поэтому для него это еще личная история — устроить операцию по смене режима на своей исторической родине. Но далеко не факт, что это у него все-таки получится, — заключил Дудаков.

Ранее кубинский лидер Мигель Диас-Канель ответил на слова Трампа о прекращении поставок энергии из Венесуэлы, заявив, что Куба не представляет угрозы для США. Он также назвал действия американского президента продолжением агрессивной политики Вашингтона.

