Путин похвалил обрабатывающие отрасли России

Обрабатывающие отрасли России показали хороший результат по итогам прошлого года, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с первым вице-премьером Денисом Мантуровым. По словам главы государства, которые передает пресс-служба Кремля, во многом за это стоит похвалить оборонно-промышленный комплекс.

Они (обрабатывающие отрасли. — NEWS.ru) показали хороший результат по 2025 году. Хорошо понимаем, что значительная часть из обработки относится к предприятиям оборонно-промышленного комплекса, — сказал Путин.

В свою очередь Мантуров уточнил, что рост в указанных отраслях по итогам прошлого года составил около 3%. Также хорошие показатели продемонстрировали фармацевтика, медицинская промышленность и радиоэлектроника.

Ранее Путин после рождественской службы в храме великомученика Георгия Победоносца в Московской области обратился к защитникам Отечества с теплыми словами поддержки и поздравлениями. Глава государства пожелал каждому военнослужащему Вооруженных сил России своего ангела-хранителя.