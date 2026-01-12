Итальянские ученые нашли предполагаемый образец ДНК да Винчи На рисунке «Святое дитя» в Италии нашли предполагаемый образец ДНК да Винчи

Итальянские ученые обнаружили образец ДНК, который может принадлежать Леонардо да Винчи, сообщает MIR24.TV. Его смогли выделить из мазка рисунка «Святое дитя».

Ученым требуется провести еще ряд дополнительных тестов, чтобы подтвердить принадлежность образца ДНК. Отмечается, что наиболее популярные картины не подходят для выделения ДНК, так как сильно загрязнены биоматериалами других людей.

Команда исследователей возьмет еще несколько образцов с предметов, принадлежавших да Винчи. Их сравнят с ДНК живущих ныне потомков семьи.

