12 января 2026 в 13:34

Итальянские ученые нашли предполагаемый образец ДНК да Винчи

На рисунке «Святое дитя» в Италии нашли предполагаемый образец ДНК да Винчи

Леонардо да Винчи Леонардо да Винчи Фото: Science Museum/Global Look Press
Итальянские ученые обнаружили образец ДНК, который может принадлежать Леонардо да Винчи, сообщает MIR24.TV. Его смогли выделить из мазка рисунка «Святое дитя».

Ученым требуется провести еще ряд дополнительных тестов, чтобы подтвердить принадлежность образца ДНК. Отмечается, что наиболее популярные картины не подходят для выделения ДНК, так как сильно загрязнены биоматериалами других людей.

Команда исследователей возьмет еще несколько образцов с предметов, принадлежавших да Винчи. Их сравнят с ДНК живущих ныне потомков семьи.

Ранее сообщалось, что палеогенетики исследовали выделанную кожу, найденную в пещере де-лос-Мурсьелагос на территории Испании, и пришли к выводу, что она принадлежала домашней козе. Образцам по меньшей мере 7 тыс. лет, они относятся к раннему неолиту.

