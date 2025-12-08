Ученые выделили ДНК домашней козы из кожи эпохи неолита

Палеогенетики исследовали выделанную кожу, найденную в пещере де-лос-Мурсьелагос на территории Испании, и пришли к выводу, что она принадлежала домашней козе. По данным bioRxiv.org, образцы датируются не менее 7 тыс. лет назад и относятся к раннему неолиту. Ученые выделили ДНК животного.

Команда, возглавляемая Франсиско Мартинес-Севильей из Университета Алькалы, работала над двумя фрагментами шкуры, обнаруженными в пещере. Первый кусок имеет размеры примерно 346 на 202 мм, второй — 226 на 138 мм; на одной стороне обоих фрагментов сохранилась шерсть, а на другой видны следы выделки. Исследователи предположили, что фрагменты могли принадлежать одной особи.

Ученые секвенировали митохондриальную и ядерную ДНК с обоих образцов и выяснили, что шкура принадлежала женской козе. По итогам анализа геном попадает в группу европейских домашних коз; наиболее близка к редкой современной породе бермейя, встречающейся на севере Испании. Кроме козьей, исследователи нашли фрагменты ДНК лисы и человека мужского пола, однако детальный анализ человеческой ДНК не проводился из‑за ограниченного качества данных.

Возраст образцов и их контекст указывают на то, что шкуры, вероятно, изначально лежали в могильном захоронении. Находка дополняет картину одомашнивания коз в неолите на Пиренейском полуострове и расширяет представления о взаимоотношениях древних людей с домашними животными.

