Генетики нашли потомков создателей древнекитайских «висячих гробов»

Ученые из Куньминского института зоологии под руководством профессора Чжана Сяомина доказали, что древний этнос бо, ранее известный главным образом по легендам, действительно существовал, сообщает Xinhua News Agency. Оказалось, что «летающий народ» существовал более 3 тыс. лет назад и именно он стал источником уникального погребального обряда — подвешивания гробов на высоте.

В регионе сохранились следы древних захоронений, отверстия в скалах и остатки приспособлений, с помощью которых поднимали усыпальницы. Исследователи предполагают, что такие высоко расположенные могильные конструкции могли служить защитой от противников и хищников, а также отражать веру в необходимость «приблизить» душу к небу для благополучного перехода в иной мир. Элементы этого обряда по-прежнему встречаются в отдельных районах Китая, Таиланде и Индонезии.

Долгое время считалось, что этнос бо исчез после политических потрясений и падения укрепления Линьцзяо в эпоху Мин, однако генетические исследования опровергли это. Анализ показал, что их потомки до сих пор живут в некоторых областях Юньнани и Сычуани. Более того, ДНК из подвесных гробов выявила родство не только с местными жителями, но и с тибетскими группами, народами северо-востока и населением прибрежных регионов, что указывает на широкие контакты и миграции в древней Азии.

