Новое исследование ДНК Гитлера выявило у него синдром Каллмана

Согласно новому исследованию ДНК Адольфа Гитлера, нацистский диктатор мог страдать синдромом Каллмана — генетическим заболеванием, нарушающим нормальное развитие половых органов, сообщает The Times. По информации источника, это открытие может объяснить, почему Гитлер был единственным из высших нацистских руководителей, кто не имел семьи и детей.

Профессор Тьюри Кинг, руководившая исследованием, заявила, что Гитлер «почти наверняка отправил бы себя в газовую камеру», узнав результаты своего генетического теста. Ученые предполагают, что у диктатора из-за заболевания мог быть детородный орган небольших размеров.

В материале также говорится, что исследование также выявило у него высокую генетическую предрасположенность к развитию аутизма, шизофрении и биполярного расстройства, при этом опровергнув миф о его еврейском происхождении. Ученые подчеркивают, что ни одно из этих состояний не может служить объяснением или оправданием нацистских преступлений.

Ранее на украинско-польской границе был задержан груз, содержащий более 14 тыс. почтовых марок с изображением Адольфа Гитлера и нацистской символикой. Контрабандисты пытались провезти запрещенную продукцию, скрыв ее среди партии одежды.