Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 14:51

Новое исследование ДНК Гитлера выявило у него синдром Каллмана

The Times: анализ ДНК Гитлера выявил нарушающий развитие половых органов синдром

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Согласно новому исследованию ДНК Адольфа Гитлера, нацистский диктатор мог страдать синдромом Каллмана — генетическим заболеванием, нарушающим нормальное развитие половых органов, сообщает The Times. По информации источника, это открытие может объяснить, почему Гитлер был единственным из высших нацистских руководителей, кто не имел семьи и детей.

Профессор Тьюри Кинг, руководившая исследованием, заявила, что Гитлер «почти наверняка отправил бы себя в газовую камеру», узнав результаты своего генетического теста. Ученые предполагают, что у диктатора из-за заболевания мог быть детородный орган небольших размеров.

В материале также говорится, что исследование также выявило у него высокую генетическую предрасположенность к развитию аутизма, шизофрении и биполярного расстройства, при этом опровергнув миф о его еврейском происхождении. Ученые подчеркивают, что ни одно из этих состояний не может служить объяснением или оправданием нацистских преступлений.

Ранее на украинско-польской границе был задержан груз, содержащий более 14 тыс. почтовых марок с изображением Адольфа Гитлера и нацистской символикой. Контрабандисты пытались провезти запрещенную продукцию, скрыв ее среди партии одежды.

Адольф Гитлер
половые органы
ДНК
исследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 13 ноября, фото, видео
Хинштейн раскрыл последствия удара по Льгову
«Ни уныния, ни депрессии»: потерявший руки и ноги боец СВО о своем пути
Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с нейросетями
Подозреваемая в растрате депутат лишилась участков под застройку коттеджей
Киберэксперт ответил, безопасно ли привязывать электронную почту в WhatsApp
Украине предрекли самую опасную зиму с 2022 года
В Госдуме ответили на слухи об обязательном переносе домовых чатов в MAX
В российском регионе ввели новую систему вызова врача на дом
Автоэксперт объяснил, что делать если машина не готова к снегу
Новое исследование ДНК Гитлера выявило у него синдром Каллмана
В РСТ рассказали, в каких странах россияне проведут новогодние праздники
Морпехи Каспийской флотилии передали Путину подарок
Путин потребовал восстановить справедливость для защитников Донбасса
Канапе «Средиземноморский микс»: готовим простую закуску за 15 минут!
Крутой поделился подробностями 30-летнего брака
Экономист нашел связь между ценами на борщевой набор и скоростью инфляции
Товстик не теряет надежды отбить мужа у экс-подруги Дибровой
Диетолог раскрыла, кому лучше ограничить употребление икры
В Германии раскрыли цели антикоррупционного дела в Киеве
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.