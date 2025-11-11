Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 ноября 2025 в 14:44

Девушка отрезала любовнику детородный орган из-за подарка жене

Индонезийка отрезала детородный орган мужчине, подарившему мотоцикл жене

В Индонезии 28-летняя Винди Синтия отрезала гениталии своему любовнику после того, как он купил новый мотоцикл для своей жены, сообщает Daily Star. По информации источника, она целую неделю готовилась к расправе, которую совершила во время интимной близости. После инцидента пострадавший с криком выбежал на улицу, где ему помогли соседи, вызвавшие экстренные спецслужбы.

Наши отношения были как у мужа и жены. Но он продолжал лгать и изменять. Я была зла и разочарована, — сказала она.

В материале говорится, что Синтия состояла в отношениях с 32-летним Карсиланом Утами с 2019 года. При этом после его брака с другой женщиной она все же продолжала связь с ним, испытывая постоянные унижения от его измен и обмана.

Ранее появилась информация, что бывшая сотрудница московской прокуратуры способствовала своему дяде в сокрытии следов убийства ее любовника. По данным следствия, они сожгли тело убитого и предприняли попытку покинуть страну. Возбуждено дело об убийстве, 33-летнюю экс-сотрудницу прокуратуры и ее родственника задержали.

