Девушка отрезала любовнику детородный орган из-за подарка жене

В Индонезии 28-летняя Винди Синтия отрезала гениталии своему любовнику после того, как он купил новый мотоцикл для своей жены, сообщает Daily Star. По информации источника, она целую неделю готовилась к расправе, которую совершила во время интимной близости. После инцидента пострадавший с криком выбежал на улицу, где ему помогли соседи, вызвавшие экстренные спецслужбы.

Наши отношения были как у мужа и жены. Но он продолжал лгать и изменять. Я была зла и разочарована, — сказала она.

В материале говорится, что Синтия состояла в отношениях с 32-летним Карсиланом Утами с 2019 года. При этом после его брака с другой женщиной она все же продолжала связь с ним, испытывая постоянные унижения от его измен и обмана.

