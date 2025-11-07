Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 13:41

Экс-сотрудницу московской прокуратуры подозревают в укрывательстве убийства

Baza: экс-сотрудница прокуратуры Москвы помогла дяде скрыть убийство любовника

Автомобиль СК РФ Автомобиль СК РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшая сотрудница московской прокуратуры способствовала своему дяде в сокрытии следов убийства ее любовника, передает Telegram-канал Baza. По данным следствия, они сожгли тело убитого и предприняли попытку покинуть страну.

В конце октября в деревне Колычево под Москвой в сгоревшем Hyundai Solaris было найдено тело 42-летнего Гурбана К. По данным канала, СК возбудил дело об убийстве и задержал подозреваемых — 33-летнюю экс-сотрудницу прокуратуры и ее дядю.

Как пишет Baza, девушка встречалась с Гурбаном полгода, но отношения были крайне напряженными: он ее избивал и унижал. По информации авторов, она попросила дядю напугать его, чтобы прекратить насилие. В тот вечер, как сказано в публикации, на даче дяди между мужчинами вспыхнул конфликт, и дядя признался, что убил Гурбана, тело спрятали, отвезли к трассе и подожгли.

По данным канала, дядю и его племянницу задержали на границе при попытке покинуть страну. Мужчину обвиняют в убийстве, а бывшую сотрудницу прокуратуры, которая следила за исполнением уголовного законодательства, подозревают в сокрытии преступления, сказано в материале.

Ранее в Апрелевке 47-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения задушила свою 90-летнюю бабушку тканевым платком. Подозреваемая сама обратилась в полицию, но о своей причастности не сообщила, но раскололась на допросе.

Москва
убийства
прокуроры
сокрытие
любовники
