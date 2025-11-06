Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 19:14

Внучка в пьяной ссоре задушила бабушку платком

В Подмосковье женщина обвиняется в убийстве бабушки



В подмосковной Апрелевке произошла жестокая бытовая трагедия — 47-летняя местная жительница задушила собственную бабушку тканевым платком во время пьяной ссоры, сообщает пресс-служба СК РФ по Московской области. Конфликт между родственницами разгорелся вечером 3 ноября в частном доме, где они проживали вместе.

По данным следствия, женщина сначала сама вызвала полицию, сообщив о смерти бабушки, но скрывала свою причастность к преступлению. Однако во время допроса подозреваемая не выдержала и полностью призналась в содеянном, рассказав, что в пылу ссоры использовала обычный платок как орудие убийства.

Ранее во Владивостоке сиделку обвинили в систематическом избиении 90-летней женщины с инвалидностью первой группы. Родственники обнаружили, что работница не выполняла свои обязанности, присваивала пенсию бабушки и жестоко обращалась с ней. После визита родных и выявления следов побоев и пролежней сиделка скрылась. Сейчас пожилая женщина находится в частном пансионате.

