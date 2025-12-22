Психолог ответила, когда наступает первый кризис в браке Психолог Белоконь: первый кризис в браке наступает через год

Первый кризис в браке наступает спустя год или два после женитьбы, рассказала НСН клинический семейный психолог Оксана Белоконь. Она отметила, что к этому времени отношения переходят в стадию конфронтации.

Когда уже надоедает что-то переделывать за партнером, или кажется, что он вот-вот изменится. Такая конфронтация — закономерность психологической адаптации, потому что брак — не просто встреча двух людей, это встреча двух семейных систем, историй, ритуалов, привычек, — рассказала Белоконь.

Психолог отметила, что второй кризис наступает спустя пять–девять лет после вступления в брак. По ее словам, в этот период конфликты в паре начинаются на фоне «бытовухи».

