Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 13:13

Психолог ответила, когда наступает первый кризис в браке

Психолог Белоконь: первый кризис в браке наступает через год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Первый кризис в браке наступает спустя год или два после женитьбы, рассказала НСН клинический семейный психолог Оксана Белоконь. Она отметила, что к этому времени отношения переходят в стадию конфронтации.

Когда уже надоедает что-то переделывать за партнером, или кажется, что он вот-вот изменится. Такая конфронтация — закономерность психологической адаптации, потому что брак — не просто встреча двух людей, это встреча двух семейных систем, историй, ритуалов, привычек, — рассказала Белоконь.

Психолог отметила, что второй кризис наступает спустя пять–девять лет после вступления в брак. По ее словам, в этот период конфликты в паре начинаются на фоне «бытовухи».

Ранее сообщалось, что портал «Госуслуги» представил новый сервис «Жизненная ситуация», посвященный решению внутрисемейных конфликтов и предотвращению насилия. Раздел начал работу 16 декабря и предоставляет информацию и поддержку людям, столкнувшимся с подобными проблемами.

браки
кризисы
психологи
ссоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В зоне СВО ликвидировали граждан США
Стало известно, когда будут судить Гуфа
Проведенная Путиным для лидеров СНГ экскурсия по Эрмитажу попала на видео
В СПЧ нашли способ помочь неблагополучным семьям после трагедии в Норильске
Путин назвал долю национальных валют в расчетах по сделкам в СНГ
Депутат ответил, как скоро россияне могут навсегда попрощаться с WhatsApp
Раскрыта неожиданная тема переговоров России и США в Майами
ВСУ попали под зачистку ВС России в двух населенных пунктах
Автоэксперт оценил, насколько опасно покупать авто на хабах со скидкой
В Москву доставили заместителя военного прокурора Петербурга для ареста
В Роспотребнадзоре раскрыли, в каких случаях крайне опасно посещать баню
Наступление ВС РФ на Харьков 22 декабря: ВСУ зажимают в клещи, Купянск
Путин призвал к борьбе с опасным явлением в СНГ
Жители Москвы и Санкт-Петербурга остались без WhatsApp
Литва нашла способ привлечь Белоруссию к помощи Украине
Разрезали саблей золотой орех: в МАМТе отрыли новый сезон «Щелкунчика»
Вэнс раскрыл возможную судьбу ЗАЭС
Товстик заявила, что Дибров лично передал свою жену Полину ее мужу
Психолог ответила, когда наступает первый кризис в браке
Раскрыты последствия для напавшего на банк в Белгороде россиянина
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.