Налет дронов, гибель мирного жителя: как ВСУ атакуют РФ 1 февраля

Средства ПВО в ночь на 1 февраля уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат ВСУ. Мирный житель погиб из-за атаки Вооруженных сил Украины на легковой автомобиль в Васильевке Запорожской области. В Курской области из-за падения беспилотника временно эвакуировали около 250 жителей. Подробности — в материале NEWS.ru.

Свыше 20 БПЛА устроили налет на регионы России в ночь на 1 февраля

ВСУ ударили беспилотными летательными аппаратами по России в ночь на воскресенье, 1 февраля, сообщили в Министерстве обороны РФ. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачен и уничтожен 21 вражеский аппарат.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего БПЛА сбили над Белгородской областью. Регион атаковали сразу 14 дронов. Кроме того, пять беспилотников уничтожили над Воронежской областью и по одному — над Астраханской и Калужской областями.

В Курской области за сутки сбили 37 БПЛА и зафиксировали 17 обстрелов

За прошедшие сутки в Курской области было сбито 37 украинских беспилотников различных типов, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Кроме того, по его данным, Вооруженные силы Украины 17 раз применили артиллерию по отселенным районам.

«Всего в период с 09:00 31 января до 07:00 1 февраля сбито 37 вражеских беспилотников различных типов. 17 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Три раза беспилотники атаковали нашу территорию сбросом взрывных устройств», — написал Хинштейн.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате падения обломков в Курске повреждены стекла в трех многоквартирных домах и несколько автомобилей. В деревне Николаевке повреждена крыша частного дома, а в Железногорске во двор упал неразорвавшийся беспилотник. Погибших и пострадавших нет. Помощь в восстановлении имущества будет оказана.

Два мирных жителя пострадали из-за атаки дрона ВСУ в Белгородской области

В Шебекинском округе Белгородской области от удара беспилотника ВСУ пострадали два мирных жителя, сообщили в пресс-службе оперштаба региона. Среди пострадавших оказались мужчина и несовершеннолетняя девушка.

«В районе села Белянка Шебекинского округа дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль. Пострадали два мирных жителя, в том числе несовершеннолетняя девушка», — сказано в сообщении.

Мужчине диагностировали непроникающие осколочные ранения головы, спины и плеча. Подросток получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины.

Мужчина погиб при атаке украинского FPV-дрона на авто в Запорожской области

Мирный житель стал жертвой атаки ВСУ на легковой автомобиль в Васильевке Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, мужчина скончался в больнице, получив травмы, несовместимые с жизнью.

«FPV-дрон противника атаковал легковой автомобиль в городе Васильевке. Пострадал мужчина 1993 года рождения. Мужчина получил тяжелые ранения, скончался в больнице», — написал Балицкий.

Атака ВСУ в Орловской области привела к повреждениям жилых домов

Жилые дома и автомобили получили повреждения после атаки беспилотников на Орловскую область, сообщил глава округа Александр Черных. Инцидент произошел в поселке Зареченский.

«Уважаемые жители поселка Зареченский. Сегодня в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на наш регион и в ходе работы сил противовоздушной обороны имеются повреждения остекления жилых домов и транспортных средств», — написал Черных.

По его словам, жители могут обратиться в комиссию для осмотра поврежденного имущества и оформления актов. На месте уже работают все необходимые оперативные службы, добавил глава округа.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Железногорске из-за упавшего во дворе БПЛА эвакуировали 250 человек

В Курской области из-за падения беспилотника временно эвакуировали около 250 жителей, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Крушение БПЛА произошло во дворе многоквартирных домов в Железногорске.

«Вражеский беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в Железногорске. Место оцеплено, жильцов трех МКД (около 250 человек) временно эвакуируют в школу, чтобы дать возможность отработать оперативным службам. Дежурят бригады скорой помощи. Как только саперы обезвредят беспилотник, все вернутся в свои квартиры», — написал Хинштейн.

Он также сообщил, что никто не пострадал. По его словам, на месте уже дежурят бригады скорой помощи, а все эвакуированные жители смогут вернуться в свои квартиры сразу после того, как саперы обезвредят беспилотник.

