Свыше 20 БПЛА устроили налет на регионы России посреди ночи Средства ПВО сбили над Россией 21 украинский беспилотник за ночь

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по России в ночь на воскресенье, 1 февраля, сообщили в Министерстве обороны РФ. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачен и уничтожен 21 вражеский аппарат.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего БПЛА сбили над Белгородской областью. Регион атаковали сразу 14 дронов. Кроме того, пять беспилотников уничтожили над Воронежской областью и по одному — над Астраханской и Калужской областями.

Ранее в Шебекинском округе Белгородской области от удара украинского беспилотника пострадали два мирных жителя. Среди пострадавших оказались мужчина и несовершеннолетняя девушка. Мужчине диагностировали непроникающие осколочные ранения головы, спины и плеча. Подросток получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины.