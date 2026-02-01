Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 07:12

Свыше 20 БПЛА устроили налет на регионы России посреди ночи

Средства ПВО сбили над Россией 21 украинский беспилотник за ночь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по России в ночь на воскресенье, 1 февраля, сообщили в Министерстве обороны РФ. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачен и уничтожен 21 вражеский аппарат.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего БПЛА сбили над Белгородской областью. Регион атаковали сразу 14 дронов. Кроме того, пять беспилотников уничтожили над Воронежской областью и по одному — над Астраханской и Калужской областями.

Ранее в Шебекинском округе Белгородской области от удара украинского беспилотника пострадали два мирных жителя. Среди пострадавших оказались мужчина и несовершеннолетняя девушка. Мужчине диагностировали непроникающие осколочные ранения головы, спины и плеча. Подросток получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины.

МО РФ
Минобороны РФ
ПВО
БПЛА
дроны
беспилотники
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ перебросили под Сумы растерявшую все HIMARS бригаду
Игры на деньги ВСУ, наступление на Запорожье: новости СВО к утру 1 февраля
Мошенники придумали новый способ внедрять россиянам следящие приложения
Рост цен на смартфоны: какие и когда подорожают больше всего, причины
Ребенок стал жертвой ДТП с автобусом в Мюнхене
Пожар в мебельном цехе унес жизнь одного человека
Экс-премьера Украины объявили в розыск в России
В СК рассказали о главной версии пропажи семьи Усольцевых
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 1 февраля: инфографика
Подросток за год «накопил» более пяти уголовных дел по тяжелым статьям
Ежемесячную выплату с 1 февраля проиндексируют на 5,6%
Инфекционист объяснила, почему вирус Нипах не повторит судьбу коронавируса
«В первых рядах»: ВСУ стали отправлять на убой обученные на Западе бригады
Обвиняемого в подрыве Крымского моста командира ВСУ объявили в розыск
Свыше 20 БПЛА устроили налет на регионы России посреди ночи
Трамп озвучил неожиданное последствие сделки Китая и Канады
Обвиняемого в подрыве Крымского моста командира ВСУ заочно арестовали
В Калифорнии на шоссе столкнулись 59 машин из-за сильного тумана
Неужели наконец потеплеет? Погода в Москве и Петербурге 2–8 февраля
В Госдуме изучат законопроект о праве ЧОО использовать стрелковое оружие
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.