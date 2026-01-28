«Им тяжело»: советник главы ДНР о проблемах ВСУ в Красном Лимане

Украинским военным приходится выживать в Красном Лимане из-за блокады и проблем с обеспечением, заявил NEWS.ru советник главы ДНР военный эксперт Ян Гагин. По его словам, российские силы всерьез нарушили тыловое обеспечение группировки ВСУ в этом районе.

Действительно, [в Красном Лимане] наши уже дерутся в городе всерьез. Часть города находится под контролем РФ. Группировка противника была отрезана от снабжения. Наши силы всерьез нарушили тыловое обеспечение, то есть поставки для находящейся там группировки. Именно поэтому ВСУ достаточно тяжело. У них проблемы с боекомплектом и тыловым обеспечением. Давайте добавим, что сейчас очень холодно — зима суровая не только в Москве, но и в Донбассе. Там точно так же холодно, снег. Сами погодные условия способствуют тому, что в отсутствие нормального тылового обеспечения противнику приходится не только драться, но и выживать, — пояснил Гагин.

Он добавил, что ситуация осложняется отсутствием полноценной ротации личного состава украинской группировки. По его словам, главком ВСУ Александр Сырский бросил основные силы в Красноармейск.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов заявил, что Вооруженные силы Украины до сих пор получают поставки оружия из США, одобренные еще при экс-главе Белого дома Джо Байдене. По его словам, возможности украинской армии на сегодняшний день полностью не иссякли.